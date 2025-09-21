川普：委內瑞拉若拒收移民 將付出難以估量代價

美國與委內瑞拉緊張關係加劇之際，美國總統川普今天揚言，如果委國拒絕接收該國自己「強推至美國」的移民，將面臨「難以估量」的後果。

法新社報導，川普（Donald Trump）在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「我們希望委內瑞拉立即接受所有（委國）強推至美國的囚犯及來自精神病院的人。」

川普還全以英文大寫寫道：「現在就把他們弄出我們的國家，否則你們將付出難以估量的代價！」

路透社報導，美軍本月2日首度擊沉一艘自委內瑞拉駛離、據稱運載毒品的船隻後，委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）曾提議與川普政府直接會談。

路透社看到一封馬杜洛於6日寫給川普的信函，內文駁斥美方指控委內瑞拉在毒品貿易扮演要角的說法，並指出在哥倫比亞製造的毒品只有5%是經委國轉運，且其中70%已由委國當局查緝及銷毀。

馬杜洛提到，他希望與川普特使格瑞尼爾（RichardGrenell）進行「直接且坦誠的對話」，並強調格瑞尼爾先前曾協助迅速解決美國指控委內瑞拉拒收移民的爭議。

知情消息人士告訴路透社，儘管美國近日數次在委內瑞拉外海擊沉船舶，美國將非法移民遣返至委國的每週兩次航班並未中斷。

此外，法新社今天的搜尋結果顯示，馬杜洛的YouTube頻道自平台上消失。他的頻道有23萬3000名訂閱者。

YouTube目前未回應法新社的置評請求，委內瑞拉政府也尚未評論此事。不過委國南方電視台（Telesur）報導，馬杜洛的帳號是於昨天遭到關閉。