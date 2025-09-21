俄軍飛機入侵愛沙尼亞領空 北約擔憂

（德國之聲中文網）愛沙尼亞政府表示，三架俄羅斯軍機周五（9月19日）闖入該國領空12分鐘，這是一次“前所未有的挑釁”。這一事件是俄羅斯近期一系列軍事行動之一，令北約感到不安。

俄羅斯國防部否認其戰機侵犯愛沙尼亞領空，稱飛機飛行在波羅的海的中立水域。

這次入侵發生在20余架俄羅斯無人機進入波蘭領空一周多之後。當時，北約戰機擊落了其中一些無人機。西方官員稱，俄羅斯是在測試北約的反應與決心。

俄羅斯和白俄羅斯在三天前剛剛結束“西方-2025”聯合軍演，演習中包括俄羅斯核武器發射的演練。

愛沙尼亞：前所未有的挑釁

愛沙尼亞稱，三架米格-31戰機未經許可進入該國領空，逗留了12分鐘。高速飛機在此期間可能已經飛越該國大片領空。

愛沙尼亞外長察赫克納（Margus Tsahkna）說：“俄羅斯今年已經四次侵犯愛沙尼亞領空，這是完全不能接受的。而今天三架戰機同時進入，是前所未有的挑釁。”

俄羅斯戰機經常飛越波羅的海，從俄羅斯本土前往加裡寧格勒飛地。

俄羅斯國防部周六早些時候發表聲明稱，相關戰機是從俄羅斯西北部飛往加裡寧格勒，途經波羅的海中立水域。發布在社交媒體Telegram上的聲明寫道：“飛行嚴格遵守國際空域規則，沒有侵犯他國邊界，這是獨立調查所確認的。”

聲明強調，這三架米格-31戰機在飛行中沒有偏離既定航線，也沒有侵犯愛沙尼亞領空。

另據波蘭方面稱，周五還有兩架俄羅斯戰機進入了波羅的海一處鑽井平台的安全區。

特朗普政府會積極應對嗎？

美國總統特朗普在周五下午表示，他尚未得到這一事件的簡報，但預計會在稍後得到信息。

他告訴記者：“我不喜歡這種事。我不喜歡它發生。這可能會帶來大麻煩。我會在稍後告訴你們。”

外界密切關注特朗普政府的反應。華盛頓此前對俄羅斯無人機進入波蘭的事件反應不夠積極，也未直接參與應對。這引發了北約盟友的焦慮，他們質疑特朗普在盟友遭遇俄羅斯攻擊時是否會堅定捍衛北約。

北約稱俄羅斯的行為魯莽。一位北約發言人在社交平台X上說：“今天早些時候，俄羅斯戰機侵犯了愛沙尼亞領空。北約立即作出回應並攔截了這些飛機。這再次顯示了俄羅斯的魯莽行為，以及北約的應對能力。”

愛沙尼亞請求北約緊急磋商

歐洲各方迅速對周五的入侵事件作出反應。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）表示：“這絕非意外。”她說，這是“一次極其危險的挑釁”，“進一步加劇了該地區的緊張局勢”。

她說：“我們必須毫不示弱，因為一旦示弱，就會誘使俄羅斯采取更多行動。他們變得越來越危險——不僅對烏克蘭，對俄羅斯周邊所有國家都是如此。”

愛沙尼亞與立陶宛、拉脫維亞以及鄰國波蘭一樣，都是烏克蘭的堅定支持者。

愛沙尼亞稱，已召見俄方最高級別外交官，遞交了抗議信。

愛沙尼亞總理米哈爾（Kristen Michal）說，愛沙尼亞已決定請求北約根據《北大西洋公約》第4條召開磋商會議。他表示，俄羅斯戰機飛入北約領空約5海裡，隨後被意大利F-35戰機驅離。這些戰機目前駐扎在愛沙尼亞基地。

北約通過“波羅的海哨兵”任務，負責保衛愛沙尼亞及其他波羅的海國家的領空。

察赫克納表示，愛沙尼亞可能會要求盟友提供更多防空力量。他說：“這是一種非常明確的挑釁。這絕對是有意為之。這也是我們要求啟動第4條政治磋商的原因。”

第4條規定，如果任何成員認為自身的領土完整、政治獨立或安全受到威脅，各方將共同磋商。

烏克蘭稱，這一入侵是俄羅斯“不可接受的新型破壞穩定的舉動”。烏克蘭總統澤連斯基在Telegram上寫道：“我們支持愛沙尼亞。必須采取有力行動，無論是集體的還是各國單獨的。”

立陶宛國防部長薩卡利埃涅（Dovile Sakaliene）則表示，北約必須盡快將防空力量部署到前線國家。她告訴路透社：“我們正在接受考驗，我們的公民幾乎每天都在受到威脅。這意味著我們必須把盟友的兵力集結在邊境，因為那就是北約的邊境。”

無飛行計劃，應答機關閉

愛沙尼亞稱，這次入侵發生在周五早晨，地點位於距離首都塔林約100公裡的瓦因德洛島附近。

這些飛機沒有通報飛行計劃，應答機關閉，也沒有與空管保持聯系。

愛沙尼亞說，俄羅斯戰機在瓦因德洛島一帶的活動並不少見，但通常不會持續這麼久。一位匿名的美國官員表示：“很難認為這不是故意的。”

挪威國際事務研究所俄羅斯安全政策研究教授戈齊米爾斯基（Jakub M. Godzimirski）說，這次事件可能是一次測試，也可能是巧合。

他說：“不過，這一事件發生在特定背景下。就在幾天前，俄羅斯無人機進入了波蘭。”

作為烏克蘭的堅定支持者，愛沙尼亞今年5月曾表示，俄羅斯曾短暫派遣戰機進入波羅的海的北約空域。當時愛沙尼亞正試圖阻止一艘被認為屬於“影子船隊”、違反西方對俄制裁的油輪。

（路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】