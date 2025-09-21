美再擊沉「運毒船」 委內瑞拉防長怒批「未宣之戰」

快訊

Gogoro高雄港千人辦桌超狂！蕭煌奇高歌連拋地獄哏「我要夜騎誰給我載」

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
美國總統川普16日表示，美國在委內瑞拉外海總計「擊沉」3艘船。歐新社
美國總統川普16日表示，美國在委內瑞拉外海總計「擊沉」3艘船。歐新社

對美國總統川普十六日明言，美國近幾周已擊沉三艘行經加勒比海的船舶，委內瑞拉國防部長羅培茲十九日視察因應美國軍事威脅而舉行的軍演時說，「這是場未宣之戰」，可看到死者無論是不是毒販，都在加勒比海遭處決且沒獲得辯護權。

羅培茲也說，委內瑞拉軍隊的憲法使命是捍衛國家獨立，委軍將持續提升其戰備水準，應對美國的各方面威脅。

羅培茲做出前述發言幾小時後，川普十九日又在自創社群媒體真實社群發文表示，美軍在國際水域對一艘在美軍南方司令部轄區活動的「運毒船」實施致命打擊，打死船上三名「男性毒品恐怖分子」，美軍則無人傷亡。

川普說，前述空襲是他下令五角大廈執行，有情報證實該船沿著已知走私路線運毒。他也公布一分鐘長的空拍影片，顯示一艘船行進時似乎遭至少一個發射物射中，隨後爆炸起火。其發文未提及相關佐證。

路透十九日報導，這是美軍至少第三起打擊疑似運毒船的行動。前兩次是川普分別在二日、十五日宣布，美軍打死十一人、三人。

美軍已部署軍艦到委內瑞拉外海的國際水域，還派Ｆ–３５到美國自治領地波多黎各提供支援。川普十八日在從英國返美的空軍一號專機上對媒體聲稱，自己沒和美國國務卿魯比歐及軍方高層策畫使委國政權輪替。

美國不承認委內瑞拉總統馬杜洛合法性，還對其就毒品走私罪嫌懸賞五千萬美元。

川普 美軍 毒品 走私 馬杜洛 委內瑞拉 社群媒體 五角大廈

