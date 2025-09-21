5強競逐！小泉進次郎正式宣布：參選自民黨黨魁

四十四歲日本農林水產大臣、前日本首相小泉純一郎次子小泉進次郎廿日上午在東京召開記者會，正式宣布角逐十月四日舉行的自民黨總裁（黨魁）選舉，喊出「重振自民黨」的口號。這是他繼去年九月後，再度參選總裁寶座。

自此本屆總裁選舉態勢已明朗，呈現小泉、六十四歲前經濟安保擔當大臣高市早苗、六十四歲內閣官房長官林芳正、五十歲前經濟安保擔當大臣小林鷹之及六十九歲前外務大臣茂木敏充競爭的五人選戰。而在去年九月的黨魁選戰中，共達九人參選，小泉當時的對手：前數位大臣河野太郎及財務大臣加藤勝信這次均已表態支持小泉。

小泉在參選宣言中表示，自民黨未正視日本民眾的不安，對飽受通膨所苦的民眾，自民黨卻沒有苦民所苦，需再次傾聽民眾的心聲、感受他們的想法、直面他們的不安。他宣示將振興自民黨，成為能實現民眾要求的政黨。

在外交與安保政策上，小泉指將加強防衛力，以美日同盟為主軸，擴大與南韓、印度及澳洲等志同道合國家的合作。他並承諾將致力達成防衛支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）達百分之二的目標，同時建立具韌性的半導體和稀土供應鏈。

小泉提到，首要之務是回應因通膨造成生活困苦的民眾心聲，研擬對症下藥的經濟政策，將向國會的臨時會提交追加預算案；具體部分應盡快取消汽油稅的暫定稅率，為了讓民眾收入增加，應視物價及薪資調整所得稅的基礎扣除額。

小泉主張，為了應對通膨，將提出新的經濟政策，喊出在二○三○年度前，讓日本國內投資達一三五兆日圓（約台幣廿八點一兆元）和平均薪資增加一百萬日圓（約台幣廿點八萬元）的兩項目標。

鑑於自民黨領導的執政聯盟在去年及今年的兩場國會選舉後，面臨的少數執政困境，小泉坦言，未來將和在野黨進一步商討擴大聯合內閣的架構。

另根據日本各項民調與媒體報導的黨籍國會議員私下說法，較熱門的人選為小泉、高市及林。在十八日公布的日本時事通信社最新民調中，自民黨支持者對高市與小泉的支持率分別為一成九七及三成一八；一般選民對兩人的支持率分別為二成一及二成三八。