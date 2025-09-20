日防衛省專家會議報告 暗示可擁有核子動力潛艇

日本防衛省所設的「徹底強化防衛力專家會議」昨天提交報告給防衛大臣中谷元。報告建議，有關日本海上自衛隊正研議搭載飛彈垂直發射（VLS）系統的最先進潛艇應考慮運用「新世代動力」，意味著建議日本可擁有核子動力潛艇。

「徹底強化防衛力專家會議」成員包括召集人榊原定征、召集人代理北岡神等10幾人，昨天向防衛大臣中谷元提出的報告記載建議事項，包括推動徹底強化防衛力的7支柱與引進戰略裝備，以強化嚇阻力與應處力。

報告指出，俄羅斯對烏克蘭的侵略長期化、新型戰法陸續登場，日本周邊各國動作頻頻之際，包含反擊能力（攻擊敵基地能力）、續戰力在內，強化嚇阻力及應處力是當務之急。無人載具、搭載垂發（VLS）系統的潛艇、太平洋一側防衛體制的防衛裝備等，都應考慮配備。

有關垂發系統潛艇，專家會議建議包括「次世代動力」在內，有必要進行研究、技術研發。

日本產經新聞報導，專家會議是在暗示日本可研議擁有核動力潛艦，這是防衛省（國防部）長年以來的課題。

潛航時間長的核子動力潛艇遠比常規動力潛艇（柴電動力潛艇）具優勢，能否成為用來對抗加速擴大海洋行動的中國的一張王牌，值得考慮。防衛省今後要修訂國家防衛戰略等「戰略3文件」，是否擁有核子動力潛艇，可能成為焦點。

搭載垂發系統的潛艇是要用來當成「反擊能力」，發射射程1000公里長程飛彈的必要裝置，如果要充分發揮嚇阻力的話，需有可以長距離潛航的潛艇。

報導說，中國航空母艦今年6月首度突破小笠原群島的第2島鏈，多艘艦艇、戰機往太平洋展開。水深較深的太平洋可讓核子動力潛艇發揮長處。中國海軍擁有10艘以上的核子動力潛艇。

日本若要引進核子動力潛艦的話，需要龐大的費用，而且要爭取輿論的支持，以及與現行法制的整合等，這需有高度的政策判斷。

目前擁有的常規動力潛艦一艘約1200億日圓（約新台幣250億元），而美軍最新型的核子動力潛艦一艘約6000億日圓。日本從2023年度起雖增加防衛費，但還需用於其他護衛艦等的建造。

在法制方面，日本的原子能基本法規定「原子能的和平利用」，這規定是日本要配備核子動力潛艦時面臨的瓶頸。

報導說，防衛省內部並非把引進核子動力潛艇視為絕對，到目前為止，常規動力潛艇是用發電機關或搭載大容量電池，以延長潛航時間。專家會議報告也指出，不僅是核子動力，也可運用最新技術的「全固態電池」或「燃料電池」，以延長潛艇的潛航距離。