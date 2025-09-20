日本政府暫不承認巴勒斯坦國 以色列致謝

快訊

中央社／ 東京20日專電

受到以色列攻擊，巴勒斯坦加薩地區的人道狀況嚴重惡化。法國等多個西方國家在附帶條件的情況下，表明將承認巴勒斯坦國。但是，日本外務大臣岩屋毅昨天在記者會上表示，日本的方針是暫緩承認巴勒斯坦國。

日本放送協會（NHK）報導，岩屋昨天在記者會上表明日本政府暫緩承認巴勒斯坦國的方針。這主要是擔憂承認巴勒斯坦國的話，可能使得以色列態度趨於強硬，導致巴勒斯坦自治區加薩的局勢更加惡化。

推動以色列與巴勒斯坦共存創造和平的領袖級會議將配合聯合國大會於本月22日召開。岩屋將代替日本首相石破茂出席，在會上表明日本政府上述立場。

岩屋昨天已陸續與以色列及巴勒斯坦自治政府的外相舉行電話會談，表達了上述方針。此外，也與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）舉行電話會談，表達了強烈要求以色列立即停止片面行為的想法。

岩屋昨天在記者會上表示，「日本政府反覆思考如何做才有助於以色列與將來的巴勒斯坦國共存的『兩國解決』方案，如果以色列採取關閉通往這條路的行動的話，日本將會有新的應對作法」。

以色列外交部長薩爾（Gideon Saar）昨天公布了與岩屋舉行電話會談一事。對於岩屋表達了日本政府暫緩承認巴勒斯坦國的方針，薩爾表示，「感謝日本做出負責任的決定」。

美國國務院副發言人修斯頓（Mignon Houston）昨天接受NHK採訪時表示，「日本的判斷正是美國所希望的」、「承認巴勒斯坦國的話，將是反效果，可能會妨礙通往和平的談判。不想看到巴勒斯坦伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）不解除武裝，反而坐大的情況」。

美國認為，現階段承認巴勒斯坦國的話，無助於該地區的安定。

法國與英國、澳洲、比利時等其他9個西方國家日前表明方針，在附帶條件的情況下，將在聯合國大會期間承認巴勒斯坦國。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前在社群媒體平台X發文說，「22日將在紐約承認巴勒斯坦國」、「這項承認是區域全面和平計畫一環。目的是回應以色列和巴勒斯坦人對安全與和平的渴望」。

日本 以色列 哈瑪斯 聯合國 巴勒斯坦

