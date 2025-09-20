美國拒發簽證 聯大允許巴勒斯坦領袖以預錄影片出席會議

聯合國大會今天通過決議，允許巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯以預錄影片方式在下週的總辯論對各國領袖發表演說。由於美國拒發簽證給阿巴斯，使他無法來到紐約。

路透社報導，聯合國大會（UN General Assembly）以145票贊成、5票反對和6票棄權通過這份決議，當中還允許阿巴斯（Mahmoud Abbas）及任何其他「巴勒斯坦國」高級官員未來1年內若無法入境美國，可透過預錄影片參加聯合國的會議和討論會。

美國8月表示，美方決定對巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organization）和設於約旦河西岸（West Bank）的巴勒斯坦自治政府（PalestinianAuthority）成員拒發及撤銷簽證，受影響者包括阿巴斯和另外約80名巴勒斯坦人。

美國駐聯合國外交官史萊爾（Jonathan Shrier）在表決前說：「美國反對這份決議案，應該不令人意外。（美國總統）川普（Donald Trump）政府一向清楚表明：由於巴解組織和巴勒斯坦自治政府未履行他們依據奧斯陸協議（Oslo Accords）承諾的義務，包括一些非常基本的義務，以及他們破壞了和平的可能性，我們必須追究其責任。」

根據決議，阿巴斯也將獲准透過視訊或預綠影片方式出席22日在聯合國召開的1場峰會，這場會議由法國與沙烏地阿拉伯召集，目的在凝聚支持以「兩國方案」解決巴勒斯坦和以色列問題。已有數個國家預計在會中正式承認巴勒斯坦國。

聯合國大會今天還以共識決同意，讓沙烏地阿拉伯的實際統治者、王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammedbin Salman）以視訊方式出席22日的會議。