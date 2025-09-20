以巴對話在台灣 失去一切的加薩學者向挺巴以人表尊敬

以色列近年進軍以巴勒斯坦居民為主的加薩走廊，龍應台基金會邀請來自以色列的以巴和平教育領袖Roi Silberberg與來自加薩的巴勒斯坦學者Hazem Almassry對談，兩人共同發聲支持巴勒斯坦和平，Hazem並表示很尊敬Roi勇於擺脫以色列洗腦、為巴人權益持續至今，讓全場感動鼓掌。

龍應台基金會今舉辦「台北國際和平論壇」，邀身為以色列Wahat al-Salam和平學校主任的Roi與旅居在台的Hazem「與殘酷對談」。母親與家人喪生於以國攻擊的Hazem開頭就指出，身為巴人，他們對「和平」一詞根本束手無策，因為唯一能做的就是被占領。

Hazem說，他從小在砲火中成長，出現在新聞的攻擊畫面都先出現在身邊。他十七、八歲時，曾思考為何以國要攻擊他們，甚至想或許以國是對的；但在更多研究後，他確認以國若對，就不用一直反對國際法乃至其他國家干預，更別說以國殺害眾多巴人的暴行之殘酷。

Hazem表示，後來他大學讀歷史和政治學，就是為更了解以國如何以各種論述支持自己，甚至扭曲歷史與常識，而這種論述其實是殖民體系的一貫策略。遺憾的是，這些論述也影響部分台灣人，比如當加薩遭遇種族滅絕，他受訪時強調巴人也有生存權力，結果引起一些台灣人憤怒，要他離職、遣返回國，認為他可私下哀悼家人喪生就好，不能有傷害以色列人的行為。語氣悲憤無奈。

以色列長大的Roi開始支持巴勒斯坦則源於巧合，他直到大學一回參加和平學校主辦的對話活動，才首次遇見巴勒斯坦人。一回修生化課時老師說那堂課已有太多猶太人上，他必須找個巴勒斯坦人搭檔才能修，他就在實驗室一直等，終於等到位巴勒斯坦博士生，對方也願意一起搭檔，兩人就此成好友。

「這改變我人生路徑！」Roi說，那之後他漸漸覺得自己對巴勒斯坦有責任，之後他加入和平學校、參加協調人課程，往後20年還成為學校主任。該校以巴人和平共處，大家一起推廣以巴和平，他女兒也在學校讀幼稚園。

看待Roi的付出，Hazem表示，Roi生於以色列，從小就受體制、教育與媒體同套說詞洗腦，卻能跳脫主流，並且勇於發聲，而且還持續至今。三關都不容易，Roi卻做到了，「我非常尊敬你！」

主持人中正大學傳播系教授羅世宏問兩人，是否認為未來和平有可能，不論透過教育、政治力量、歷史意識或跨國際的團結？Hazem說，行使暴力者從不承認自己錯，他們並非沒知識，而是有權力、沒人性，認為需要教育來強化人性，強調人性才能追求和平。