惠譽上調評級 義大利總理：財政緊縮計畫獲肯定

中央社／ 羅馬20日綜合外電報導
義大利總理梅洛尼遭流傳偽造不雅照，呼籲其他受害女性出面報案。（路透）
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天說，國際信評機構惠譽上調義大利主權信用評級是「國際信心的明確信號」，同時證明她所領導的右翼政府財政緊縮計畫的正當性。

法新社報導，惠譽（Fitch）將歐元區第3大經濟體義大利的評級從「BBB」上調至「BBB+」，展望穩定。

惠譽表示：「這次上調反映了對義大利財政走向信心的提升。」

惠譽並指出，此次評級上調「建立在日益累積的財政謹慎紀錄之上」，並反映義大利承諾遵守新的歐盟財政框架下的各項目標。

梅洛尼表示：「惠譽給義大利升級：這證明我們政府所採取的道路是正確的。」

負債沉重的義大利公共赤字已大幅縮減，從2023年的國內生產毛額（GDP）7.2%降至去年的3.4%。

惠譽也指出，此次上調還考量到義大利穩定的政治環境。

義大利2024年的GDP成長率為0.7%，低於政府預期；2023年的成長率同樣為0.7%。中期展望方面，義大利面臨生產力低落及人口老化等挑戰，前景仍不樂觀。

