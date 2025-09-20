法國帶頭強調和平安全 10國9月22日承認巴勒斯坦國

法國總統府艾里賽宮（Elysée）表示，總統馬克宏與其他9個西方國家22日將在美國紐約舉行的聯合國大會期間承認巴勒斯坦國。

法國新聞台（franceinfo）報導，艾里賽宮表示，這10國將在法國與沙烏地阿拉伯聯合舉辦的會議上承認巴勒斯坦國。

除了法國之外，其他9國包括英國、澳洲、比利時、安道爾、加拿大、盧森堡、葡萄牙、馬爾他、聖馬利諾。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚在社群媒體平台X發文說，「面對加薩和其他巴勒斯坦領土極為緊迫的情勢」，他已向巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）重申他22日在紐約承認巴勒斯坦國的意願。

馬克宏說：「這項承認是區域全面和平計畫一環。目的是回應以色列和巴勒斯坦人對安全與和平的渴望。」

他寫道，阿巴斯也重申推動必要改革的決心，以重建巴勒斯坦治理，並應對未來巴勒斯坦國穩定的挑戰。

法國電視一台（TF1）與LCI電視台報導，馬克宏將在演說中強調和平與安全，並譴責巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）2023年10月7日攻擊以色列，及矢言將哈瑪斯排除在任何形式的治理之外。

報導提到，在法國，承認一個國家屬於外交政策，即總統權力範疇，不需要國民議會表決，也不需要聯合國特定程序，只要總統一句話即可正式承認。

以色列持續反對，聲稱不會有巴勒斯坦國，這類行動只是獎勵哈瑪斯而已。數週來，以色列官員公開威脅法國，揚言採取外交報復措施、併吞約旦河西岸等。

法國猶太組織代表和藝術家、知識分子、企業家昨天投書費加洛報（Le Figaro），呼籲馬克宏等到被扣押在加薩的人質獲釋、哈瑪斯瓦解後再承認巴勒斯坦國。

他們在公開信中寫道：「要有這樣的代價，也只有這樣的代價，（承認巴勒斯坦國的）舉措才有助於和平，否則就只是在恐怖主義面前的道德投降。」

法國輿論對承認巴勒斯坦國的看法分歧。根據BFM電視台（BFMTV）今天公布的民意調查結果，53%受訪者贊成承認巴勒斯坦國，47%反對。

其中泛左翼和中間派政黨「同在」（Ensemble）支持者多半贊成承認巴勒斯坦國；右派共和黨（LR）選民贊成、反對各半；極右翼「國民聯盟」（RN）選民則多達78%反對。

馬克宏本週接受以色列電視台N12訪問時直言，由於近兩年來的戰爭造成加薩平民大量死傷，以色列正「徹底毀掉自己（在區域及全球輿論）的形象和可信度」。

控制加薩走廊的哈瑪斯2023年10月7日發動突襲，造成以色列約1200人遇害，251人遭擄為人質；以色列隨後大舉反擊。加薩衛生當局統計，戰爭爆發至今，巴勒斯坦一方已逾6萬5000人喪命。

目前有近150國承認巴勒斯坦國。