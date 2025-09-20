美國家反恐中心示警 蓋達組織試圖煽動攻擊

美國國家反恐中心（National Counterterrorism Center）今天說，蓋達組織（Al-Qaeda）近期呼籲對美國發動攻擊，顯示該組織對美國仍具持續性威脅。

路透社報導，美國國家反恐中心在發給執法機關的備忘錄中說，蓋達組織及其位於葉門的分支「阿拉伯半島蓋達組織」（AQAP），很可能正試圖借助自身媒體宣傳及全球衝突，尤其是在美國提供支援或有軍事介入的地區，來激發潛在攻擊者。

備忘錄呼籲政府官員避免遭到監控，不要對外發布或公開分享旅行計畫、行程規畫及地點等細節，並在離開工作場所時取下證件及各類識別標誌。

備忘錄還警告，大型集會活動如體育賽事及音樂會成為潛在目標，呼籲加強這類活動現場執法人員部署，並於活動前舉辦安全措施簡報。

美國政府將蓋達組織列為「境外恐怖組織」。2001年9月11日，蓋達組織在紐約與華盛頓發動恐怖攻擊，造成近3000人罹難。