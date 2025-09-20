小泉宣布角逐自民黨魁 再遭記者辛辣質問：你是詐欺師嗎？

日本自民黨農林水產大臣小泉進次郎20日在東京舉行記者會，正式宣布參加黨總裁選舉。記者提問環節中，去年在黨總裁參選記者會上質疑小泉「智商低」的自由記者又獲得發問機會，再度拋出辛辣問題，這回小泉又是如何接招？

被點名的自由記者先自我介紹，表示「上次在小泉先生的記者會上，我曾就智商水準提問」，接著說「這次又要提出失禮的問題」，並直言：「小泉先生難道不是詐欺師嗎？」

他質疑：「您率先高舉『解散政黨式的重整』，但那些讓政府腐敗、仍在黨內握有實權的人還存在，這樣怎麼可能做到解黨式的出發？如果您說自己不是詐欺師，那至少應該對收黑錢的議員提出退黨勸告，展現決斷的態度吧。」

對此，小泉回應：「延續去年，再次感謝您，還一大早就來排隊。」接著說：「去年您稱我智商低，今年則說我是詐欺師。如果照您的邏輯來看，把我稱為詐欺師，那麼這次所有總裁選候選人恐怕全都符合這個說法吧。」

該名記者插話「沒錯，就是如此」，小泉則表示：「社會上確實有人用嚴厲的眼光看待整個自民黨，這是我必須意識到的。也正因如此，現階段的自民黨應該不是以執政黨的姿態，而是要回到原點，幾乎以在野黨的立場，認真傾聽國民的聲音。」

小泉接著補充說：「像這樣的聲音，我也會在記者會上直接聆聽。面對國民的不滿、憂慮與憤怒，雖然沒有放諸四海皆準的解方，但我希望大家能看到我會逐一認真面對的態度。」

對此，有日本網友不認同這名記者的提問方式，留言表示：「和通過高難度筆試與面試的大型媒體記者不同，自由記者只要自稱即可，雖然不受企業框架束縛聽起來不錯，但若卻缺乏應有知識與分寸，是否也該承擔某種懲罰？」

但也有網友說，小泉這次又避重就輕帶過問題，「記者的提問方式稱不上恰當，但核心內容在於：要如何處理那些透過不當手段獲利的黨內實力者，以及因而領取黑錢的人，若只是以『大家都在做』來推託，我認為身為候選人，這樣的回答實在令人汗顏」。