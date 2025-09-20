墨西哥槽車爆炸案增至25死 21人仍住院治療

快訊

中央社／ 墨西哥市19日綜合外電報導
一輛車在墨西哥市一座高速公路高架橋下的瓦斯槽車爆炸現場附近燃燒。美聯社
墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）本月10日發生嚴重的瓦斯槽車爆炸案，該市衛生部今天表示，這起事故的死亡人數已攀升到25人，另有21名傷者仍在醫院接受治療。

路透社報導，這輛槽車當時載運約5萬公升的液化天然氣（LPG），翻覆後撞上牆壁，使槽體內物質外洩，進而引發爆炸與火災，約30輛車因此起火。

這輛槽車上週行經墨西哥市東部的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）一處車流量相當大的公路時，陷入火海並爆炸以後，這起事故的死亡人數持續上升。伊薩巴拉巴區是墨西哥市之中，人口最稠密的行政區。

墨西哥市衛生部的報告指出，「關於伊薩巴拉巴區的事件，我們確認21人仍在醫院治療，有38人已經出院，另外有25人不幸死亡」。

這起事故也引發民眾擔憂墨西哥公路的安全狀況，也使外界呼籲當局加強維護道路，以及監管裝載危險物質的貨車。

事故槽車的駕駛於本週稍早過世；一名2歲女童也在這起事故中受傷，她上週已被轉往美國德州加爾維斯敦（Galveston）的醫院接受治療；另外，其他未成年傷者至少有11人，他們已在墨西哥當地接受治療。

墨西哥市當局的初步調查顯示，肇禍原因是槽車司機超速且缺乏駕駛技術，相關調查仍在進行中。

爆炸 墨西哥

