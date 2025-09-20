墨西哥槽車爆炸案增至25死 21人仍住院治療

墨西哥首都墨西哥市（Mexico City）本月10日發生嚴重的瓦斯槽車爆炸案，該市衛生部今天表示，這起事故的死亡人數已攀升到25人，另有21名傷者仍在醫院接受治療。

路透社報導，這輛槽車當時載運約5萬公升的液化天然氣（LPG），翻覆後撞上牆壁，使槽體內物質外洩，進而引發爆炸與火災，約30輛車因此起火。

這輛槽車上週行經墨西哥市東部的伊薩巴拉巴區（Iztapalapa）一處車流量相當大的公路時，陷入火海並爆炸以後，這起事故的死亡人數持續上升。伊薩巴拉巴區是墨西哥市之中，人口最稠密的行政區。

墨西哥市衛生部的報告指出，「關於伊薩巴拉巴區的事件，我們確認21人仍在醫院治療，有38人已經出院，另外有25人不幸死亡」。

這起事故也引發民眾擔憂墨西哥公路的安全狀況，也使外界呼籲當局加強維護道路，以及監管裝載危險物質的貨車。

事故槽車的駕駛於本週稍早過世；一名2歲女童也在這起事故中受傷，她上週已被轉往美國德州加爾維斯敦（Galveston）的醫院接受治療；另外，其他未成年傷者至少有11人，他們已在墨西哥當地接受治療。

墨西哥市當局的初步調查顯示，肇禍原因是槽車司機超速且缺乏駕駛技術，相關調查仍在進行中。