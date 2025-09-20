越南秘密交易購俄國軍武 遭揭合資公司金流規避制裁

在美歐加大對俄羅斯制裁力道之際，一份文件揭露，越南正透過越俄合資能源計畫的利潤，秘密償還向莫斯科軍購的貸款，規避國際監管。越南向來在美、中、俄多邊押寶，此協議曝光，恐影響國際制裁效力及與美、中關係。

國際因俄烏戰爭正增加制裁俄羅斯力道。美國總統川普昨日表示，俄國總統普丁（Vladimir Putin）「令我失望」，威脅將祭出更嚴厲制裁，並呼籲盟友停止向俄羅斯購買石油。他近日宣布，將對印度關稅翻倍至50%，施壓新德里停止購買俄羅斯石油和軍備。

美聯社19日根據獨家取得越南內部文件揭露，越南與俄羅斯去年建立了檯面下的付款機制，好讓越南償還購買俄國軍火的貸款，同時避開國際金融體系監管與歐美譴責。

俄羅斯是越南武器的主要供應國。一份2023年外洩的協議指出，越、俄兩國有一份80億美元且長達20年的軍武採購合約，提供戰鬥機、坦克和船艦等國防物資。

秘密交易系統透過越南石油天然氣集團（Petrovietnam，簡稱PVN）與俄羅斯國營海外石油公司（Zarubezhneft）在西伯利亞合作投資石油公司Rusvietpetro。

根據美聯社取得PVN去年6月提交給政府的備忘錄，越南從Rusvietpetro合資公司獲得的利潤將匯往莫斯科，用於償還軍購貸款。超過貸款償還額的利潤就會轉入Zarubezhneft。最終由Zarubezhneft利用在越南的合資公司將資金轉給PVN，有效避免了任何國際金融轉移。

這份文件是由美聯社從一位越南官員手中取得。擔心受越南政府報復的匿名官員表示，他反對越南與俄羅斯深化合作，因可能會危及與華盛頓日益密切的關係。

美國國務院拒絕對這份文件或這個意在規避美國制裁的秘密付款機制作出評論，但希望越南政府對其回應。

越南工業部、越南國家石油公司和外交部均未回覆多封要求評論的郵件。俄羅斯財政部也未回應。

專家表示，要規避目前實施的製裁，但這也表明兩國進行上非常謹慎，透過建立系統以避免未來可能出現的二級制裁。

根據川普第一任期內通過的「以制裁反制美國敵人法案」（CAATSA），美國可以對與俄羅斯軍工企業有商業往來的國家或個人實施制裁。

基輔經濟學院高級經濟學家、俄羅斯制裁問題專家希爾根斯托克（Ben Hilgenstock）分析該份文件後表示，「若想讓自己免受任何風險，那麼基本上可以避免跨境交易，並建立此類抵消支付機制」。

越南石油天然氣集團總經理黎玉山（Lê Ngọc Sơn）在去年6月11日概述該協議的文件中就寫道：「在美國和西方國家對俄羅斯實施制裁，特別是將俄羅斯從SWIFT中除名的脈絡下，這種支付方式相對保密和合適，因為資金只在越南和俄羅斯境內流通，越南不必擔心受到美國禁運影響的風險」。

越南戰略實力不斷上升，為東南亞最強大軍事國家之一，並不斷加強海軍和空軍，主要應對來自中國的潛在威脅。中國如今是越南最大的貿易夥伴，但兩國在南海領土歸屬衝突日益加劇。

中國在東南亞深厚影響力只增不減，美國則正試圖加強與其「全面戰略夥伴」越南的關係。

美國是越南最大出口市場。美國政府也將越南視為重要戰略夥伴，作為在東南亞抗衡中國勢力的基地。

然而，越、俄數十年的國防協議意味著，未來越南仍將依賴俄羅斯提供軍武。即使與美國的關係日益密切，河內也不願疏遠莫斯科。

「國際危機組織」（ICG）亞洲計劃副主任黎依芯（Huong Le Thu）指出，文件曝光，隨著歐盟和美國的制裁力道加大，機制將如何運用仍有待觀察。

「越南需要在這種不太有利的外交環境中摸索前行，因為與俄羅斯走得太近不會受到歐洲各國政府的歡迎」，而川普政府更是以交易為導向。

美、中、俄、越，彼此各有盤算，外交連橫抑或制肘，皆須步步為營。越南多方押寶策略能維持多久，各大強權又會如何看待，將考驗河內主政者。