愛沙尼亞控米格-31戰機入侵領空12分鐘 俄國防部回應了

俄羅斯3架米格-31戰機19日被控侵犯波羅的海國家愛沙尼亞領空，未經許可飛越芬蘭灣並停留12分鐘，而愛沙尼亞因此成為繼波蘭和羅馬尼亞之後，第三個領空遭俄軍侵犯的北約成員國。不過，俄羅斯國防部則否認米格-31戰機曾侵入他國領空。

衛報報導，愛沙尼亞國防軍表示，當天駐阿馬瑞（Ämari）空軍基地的義大利F-35戰機在執行北約波羅的海巡邏任務時，攔截了這3架米格-31。愛沙尼亞軍方指出，俄軍戰機在芬蘭灣的瓦因德盧（Vaindloo）島附近進入愛沙尼亞領空，既未提交飛行計畫，應答機處於關閉狀態，也沒有聯繫航管部門。

3 MIG-31 rusos han entrado en el espacio aéreo de ESTONIA (país miembro de la OTAN) durante 12 minutos.



Rusia testea los protocolos de defensa de la OTAN una vez más. pic.twitter.com/lf87UpsK5e — Memorias de Pez (@MemoriasPez) September 19, 2025

自俄羅斯無人機上周飛越波蘭領土以來，北約東部邊界的緊張局勢持續升高。愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）強調，已依據北約條約第4條正式提出磋商請求，政府並召見俄羅斯聯邦代辦以示抗議。

另一方面，俄羅斯否認侵犯領空。官媒RT報導，俄羅斯國防部20日發布簡短聲明表示，三架米格-31戰機當時正從芬蘭東方的卡累利阿（Karelia）起飛，執行例行任務，飛往波蘭與立陶宛交界的俄羅斯飛地加里寧格勒一處機場。

俄羅斯國防部指出，戰機飛越波羅的海中立水域，距離瓦因德盧島超過3公里，「並未親反愛沙尼亞領空」，同時強調此次飛行嚴格遵守國際空域規定，未越過其他國家的邊界。

Following a violation of Estonian air space, Swedish JAS 39 fighters intercepted and monitored three Russian MiG-31 fighter jets over the Baltic Sea today. Sweden is always ready to ensure the safety, security and integrity of our airspace together with our allies.#WeAreNATO pic.twitter.com/gpTbmngiKc — Försvarsmakten (@Forsvarsmakten) September 19, 2025

美國總統川普在白宮表示，他將很快收到簡報，並明確表達對此局勢的不滿。他說：「我不喜歡這種事發生，可能會帶來大麻煩。」