快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

聽新聞
0:00 / 0:00

愛沙尼亞控米格-31戰機入侵領空12分鐘 俄國防部回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
瑞典武裝部隊19日發布照片顯示，一架侵犯愛沙尼亞領空的俄羅斯米格-31戰機，攝於俄方飛機離開愛沙尼亞領空後。路透
瑞典武裝部隊19日發布照片顯示，一架侵犯愛沙尼亞領空的俄羅斯米格-31戰機，攝於俄方飛機離開愛沙尼亞領空後。路透

俄羅斯3架米格-31戰機19日被控侵犯波羅的海國家愛沙尼亞領空，未經許可飛越芬蘭灣並停留12分鐘，而愛沙尼亞因此成為繼波蘭和羅馬尼亞之後，第三個領空遭俄軍侵犯的北約成員國。不過，俄羅斯國防部則否認米格-31戰機曾侵入他國領空。

衛報報導，愛沙尼亞國防軍表示，當天駐阿馬瑞（Ämari）空軍基地的義大利F-35戰機在執行北約波羅的海巡邏任務時，攔截了這3架米格-31。愛沙尼亞軍方指出，俄軍戰機在芬蘭灣的瓦因德盧（Vaindloo）島附近進入愛沙尼亞領空，既未提交飛行計畫，應答機處於關閉狀態，也沒有聯繫航管部門。

自俄羅斯無人機上周飛越波蘭領土以來，北約東部邊界的緊張局勢持續升高。愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）強調，已依據北約條約第4條正式提出磋商請求，政府並召見俄羅斯聯邦代辦以示抗議。

另一方面，俄羅斯否認侵犯領空。官媒RT報導，俄羅斯國防部20日發布簡短聲明表示，三架米格-31戰機當時正從芬蘭東方的卡累利阿（Karelia）起飛，執行例行任務，飛往波蘭與立陶宛交界的俄羅斯飛地加里寧格勒一處機場。

俄羅斯國防部指出，戰機飛越波羅的海中立水域，距離瓦因德盧島超過3公里，「並未親反愛沙尼亞領空」，同時強調此次飛行嚴格遵守國際空域規定，未越過其他國家的邊界。

美國總統川普在白宮表示，他將很快收到簡報，並明確表達對此局勢的不滿。他說：「我不喜歡這種事發生，可能會帶來大麻煩。」

俄羅斯 國防部 愛沙尼亞

延伸閱讀

俄戰機侵入領空挑釁 愛沙尼亞請求北約第4條磋商

控俄軍機侵犯領空 愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

第3個領空遭俄侵犯的北約國家 愛沙尼亞控俄3戰機未經許可飛越芬蘭灣

相關新聞

愛沙尼亞控米格-31戰機入侵領空12分鐘 俄國防部回應了

俄羅斯3架米格-31戰機19日被控侵犯波羅的海國家愛沙尼亞領空，未經許可飛越芬蘭灣並停留12分鐘，而愛沙尼亞因此成為繼波...

狼狽下台的麻生、岸田力挺小泉進次郎選自民黨總裁 被看笑話

日本自民黨總裁選將於10月4日舉行，日本媒體分析，黨內長老麻生太郎、岸田文雄等被視為造王者，可能支持小泉進次郎以阻擋高市...

新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

新加坡作為全球化受益國之一，面對國際局勢日益不確定，正積極加強與其他國家的連結。新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時表示...

安理會表決加薩立即停火案 14國全投同意…美又一票否決

美國十八日又一次否決聯合國安理會要求加薩走廊立即無條件永久停火和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放人質的決議案，美方聲稱，該決議...

米飯退場、肉食當道 日本餐桌正進行一場靜悄悄革命

日本人愈來愈不吃米，不是被麵包、拉麵或烏龍麵取代！茨城大學教授西川邦夫揭露，米飯熱量占比從1960年的48.3%下降至2023年的21.7%，肉類與油脂大幅增加，推動日本餐桌的靜悄悄革命。從米飯、味噌湯與魚的傳統組合，到肉類、油脂與多元主食的現代飲食，這場轉型背後是經濟與政策變遷。台灣的便當與米食補貼正面臨類似挑戰。想了解健康與文化影響？訂閱解鎖獨家數據分析，掌握日本飲食真相與台灣啟示！

TikTok德國員工罷工 訓練AI卻成被取代對象

短影音平台TikTok德國員工下週將再次發動罷工，抗議公司計畫裁撤內容審查部門。這些員工長期負責標記、分類有害內容，親手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。