聯合國秘書長：國際社會不應被以色列恫嚇

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，國際社會不應被以色列和其逐步併吞被占領的約旦河西岸（West Bank）行動所恫嚇。

古特瑞斯在聯合國標誌性的高級別週前，在紐約接受法新社專訪。根據法國說法，儘管以色列強烈反對，屆時將有10個國家承認巴勒斯坦國。

根據報導，以色列威脅稱，一旦西方國家在聯合國會議上推進承認巴勒斯坦國的計畫，以色列就要吞併約旦河西岸。

但古特瑞斯指出：「我們不應該被報復風險所恫嚇。」

他表示：「無論我們是否採取現在的行動，（以色列）這些行為都會繼續下去，而我們至少還有機會動員國際社會施加壓力，阻止這些事情發生。」

他還說：「我們在加薩（Gaza）目睹的一切令人髮指。」以色列正揚言要在對加薩市（Gaza City）的持續攻擊中動用「前所未有的武力」。

他說：「這是我擔任秘書長時期，也可能是我一生中見過最嚴重的死亡與破壞，巴勒斯坦人民的苦難無法言喻，饑荒、完全缺乏有效的醫療保健、人們擠在龐大的集中區，缺乏適當庇護。」

此外，古特瑞斯還呼籲全球採取更具雄心的氣候行動，稱將全球升溫（和工業化前水準比較）限制在攝氏2度以內的目標正瀕臨「瓦解」。

他表示，簽署巴黎協定的國家原應在數月前提交2035年的「國家自定貢獻」（Nationally DeterminedContributions），但因地緣政治緊張及貿易競爭等不確定性，導致進度緩慢。

他說：「我們絕對需要各國提出…完全符合攝氏1.5度目標的氣候行動計畫，涵蓋各國整體經濟和所有溫室氣體排放。」

聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）不到2個月即將在巴西舉行，然而數十個國家或聯盟遲遲未能公布相關計畫，特別是被認為對氣候外交的未來至關重要的中國和歐洲聯盟（EU）。