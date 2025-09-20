快訊

狼狽下台的麻生、岸田力挺小泉進次郎選自民黨總裁 被看笑話

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
日本前首相麻生太郎仍積極扮演造王者。美聯社

日本自民黨總裁選將於10月4日舉行，日本媒體分析，黨內長老麻生太郎岸田文雄等被視為造王者，可能支持小泉進次郎以阻擋高市早苗。高市支持率在黨員及民調中領先，但長老派傾向維持影響力，引發民眾質疑：國民福祉還是黨內權力？歷任首相支持率低迷的經驗，使民眾對長老操盤政治信心有限。

自民黨總裁選舉將於10月4日舉行，以決定下一任日本首相。小泉進次郎、高市早苗等五名候選人宣布參選。這場選戰不僅關乎候選人實力，也牽動黨內長老派的影響力。麻生太郎、岸田文雄、菅義偉等被視為左右選情的造王者，他們的支持傾向將大幅影響最終結果。

週刊女性報導，長老派傾向支持小泉，以阻止支持率高的高市早苗進入決選投票。高市在黨內及媒體民調中支持率領先，她主張保守政策及降低食物消費稅，曾被視為最有可能成為首位女性首相的人選。然而，對某些長老而言，高市過於獨立，難以掌控，因此小泉成為較易操控的替代選項。

民眾與網路評論對此反應不一，批評長老派重視黨內權力而非國民福祉，並回顧麻生、岸田、菅義偉等前首相的低支持率歷史。麻生內閣曾跌破10％支持率而黨敗選，岸田與菅義偉任內支持率也曾大幅下降，凸顯民意對長老派影響力的不信任。

政治分析指出，即便新首相上任，黨內權力結構仍可能限制政策改變，形成永田町內閣支持率與民意脫節的現象。專家提醒，日本政壇面臨的不只是總裁選，而是如何平衡黨內勢力與國民利益的長期課題。對於曾低於10％支持率的造王者，國民期望值極低。

首相 日本 權力 自民黨 麻生太郎 岸田文雄 小泉進次郎

