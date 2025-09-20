新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

新加坡作為全球化受益國之一，面對國際局勢日益不確定，正積極加強與其他國家的連結。新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時表示，全球多極化趨勢、貿易與安全架構鬆動，可能引發衝突與風險。對於人口僅約600萬、領土如紐約市大小的新加坡而言，台灣局勢尤其敏感，黃循財呼籲美國及各方既要遏制中國武力威脅，也應避免台灣單方面追求獨立。

從新加坡濱海壩望向海面，你會看到一排排等待裝卸的貨輪，每年吞吐數千萬個貨櫃。作為全球化的受益者，新加坡在國際貿易中獲益良多。

然而，新加坡領導人現在看到，支撐這個東南亞城市國快速繁榮的國際貿易與安全架構正在鬆動，未來充滿不確定性，衝突風險也在上升。

新加坡總理黃循財（Lawrence Wong） 表示：「我們將進入一個高度不可預測的時期。」他指出，隨著美國重新思考其全球角色，川普政府提高關稅，並要求盟國自我防衛，世界將變得「更加多極化、競爭激烈、協調性降低」，國際秩序的轉型可能「非常混亂、極其困難」。

黃循財警告，歷史上如此重大地緣政治轉變，「不幸的往往只能透過全球衝突解決」，各國有「集體責任」避免重蹈覆轍。

他指出，「全球各地都有火藥庫」，暴力與衝突日益增加。隨著美國退場，國家對國際法的違反可能更加肆無忌憚，而後果更少。

對於人口約600萬、領土如紐約市大小的新加坡來說，這樣的環境潛藏危險。黃循財也是首位出生在1965年新加坡獨立後的總理。

在亞洲，最敏感的火藥庫之一是台灣，但中國共產政府聲稱擁有主權。黃循財說：「如果台灣爆發衝突，整個亞洲都將被捲入，對全球將造成災難性後果。」

他呼籲美國及其他國家，既要遏制中國可能對台灣採取武力，也要遏制台灣當局追求獨立，因為這是中國「紅線中的紅線」（China’s reddest of red lines）。

新加坡與美國有深厚的安全合作，每年投入約GDP 3%的資源於國防。美國訓練的飛行員操作大量F-16與F-15戰機，並購買F-35。所有新加坡男性須服兩年兵役。

黃循財表示，新加坡「一直以來都是美國更多參與本地區的倡議者與支持者」，無論在軍事或經濟上，作為對抗日益強大的中國的平衡力量。

但新加坡也希望走中間路線。黃循財說：「我們希望保有自主空間，自主做決策，不被迫選邊站。」