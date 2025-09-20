快訊

人生逆轉學／《兩個爸爸》陳子良再婚 誠實面對不合適的愛

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

中國男子在日本酒駕逆向時速破百撞死人 改危險駕駛起訴判9年

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
2024年9月中國籍男子在日本埼玉縣川口市以時速125公里的高速逆向行駛肇事，造成51歲的男性駕駛死亡。圖為東京路邊的車禍人數統計牌。路透ALAMY
2024年9月中國籍男子在日本埼玉縣川口市以時速125公里的高速逆向行駛肇事，造成51歲的男性駕駛死亡。圖為東京路邊的車禍人數統計牌。路透ALAMY

2024年9月中國籍男子在日本埼玉縣川口市以時速125公里的高速逆向行駛肇事，造成51歲的男性駕駛死亡；檢方將起訴罪名從過失駕駛致死，改為危險駕駛致死罪，埼玉地方法院19日依檢方求刑，判處有期徒刑9年。

這起案件的爭議在是用什麼罪名起訴，去年9月移送檢方，地院曾將罪名改為較輕的過失駕駛致死，檢方也以該罪名起訴。今年3月地方檢察官申請改為危險駕駛致死起訴，求刑9年。

辯方主張「是在可控制的速度下直線行駛」，請求保護處分被駁回。判決指出，被告在寬約2.7公尺、限速30公里的狹窄道路上，將油門踩到底逆向行駛，在進入路口時，已達時速約125公里，「只要要方向盤操作稍微有誤，就會偏離道路」。認定由於高速逆向行駛，難避開與被害車輛的碰撞，因而發生事故。

判決說，駕駛人無法預警會有逆向駛來的車輛，毫無過失的被害人卻失去生命，實在不合理。這場車禍造成一名51歲男性死亡。

先前的報導說，這名中國男子與2名友人喝酒後開車上路，因為在單行道逆向行駛怕被發現開始狂飆，時速超過100公里，到了路口又無視停車號誌，撞上開過路口的轎車，導致51歲駕駛縫谷茂重傷，送醫宣告不治。

當時18歲的男子事發後主動報案稱「發生車禍」，員警到場後酒測，發現他呼氣酒精濃度達每公升0.15毫克，當場被依過失傷害及酒後駕車罪嫌逮捕。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

逆向 死亡

中國男子在日本酒駕逆向時速破百撞死人 改危險駕駛起訴判9年

2024年9月中國籍男子在日本埼玉縣川口市以時速125公里的高速逆向行駛肇事，造成51歲的男性駕駛死亡；檢方將起訴罪名從...

