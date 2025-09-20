TikTok德國員工罷工 訓練AI卻成被取代對象

短影音平台TikTok德國員工下週將再次發動罷工，抗議公司計畫裁撤內容審查部門。這些員工長期負責標記、分類有害內容，親手協助訓練人工智慧（AI），如今卻面臨被AI與外包取代的命運。

德國最大服務業工會ver.di預告，TikTok計畫解散約150人的「信任與安全」（Trust-and-Safety）部門，且自7月起拒絕勞資談判，因此決定23日起展開為期4天的罷工行動。

「信任與安全」部門負責內容審查，員工每天需面對兒童性暴力、恐攻影片與血腥暴力等高壓影像。ver.di要求TikTok支付相當於3年薪資的遣散費，並將解僱通知期延長至12個月，迄今未得到TikTok回應。

2022年歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）上路，要求大型平台強化非法與有害內容的管理。ver.di強調，審查員的工作對平台是否能合法營運至關重要。

ver.di媒體部副主任克倫特爾（Lucas Krentel）進一步指出，這場爭議不僅止於勞資糾紛，更涉及一個更大的命題：「我們希望科技巨頭能為人工智慧帶來的社會影響承擔責任」。

近年隨著越來越多企業導入機器學習（MachineLearning），要求員工大量標記與分類內容，協助AI訓練。但當系統逐漸成熟後，企業便以技術進步或降低成本為由裁撤原有人力。

TikTok的內容審查員正是如此，面臨「親手訓練AI，卻進一步成為被AI取代對象」困境。

ver.di引述員工說法指出，TikTok基於成本考量，打算將工作交由AI或外包處理，但過去已發生多次TikTok系統錯將彩虹旗標為「有爭議」或「仇恨言論」的案例，若完全依賴不理解當地社會脈絡的機器，將帶來嚴重風險。

目前罷工行動已獲不少聲援，左派黨（Die Linke）議員瓦爾戈耶洛（Damiano Valgoeljo）批評，企業在獲利後便將員工拋棄，這樣的情況在德國和世界各地屢見不鮮，因此員工透過抗爭爭取權益格外重要。

社民黨議員麥爾（Sven Meyer）則認為，這是當今平台經濟的普遍模式，國際科技公司來去自如，只顧剝削不負責任，把代價留給勞工與當地社會。

TikTok員工自7月起即啟動首次罷工行動，是德國社群媒體產業類罷工首例。ver.di指出，內容審查員的處境並非個案，今年4月肯亞奈洛比已成立「全球內容審查員工會聯盟」，目標推動制定國際共同標準，要跨國科技公司承擔更多對內容審查員的相應責任。