快訊

爆炸真相為何？高雄興達電廠疑偷工減料…台電坦承：法蘭墊片消失

台灣海峽今規模5.0地震！氣象署：「32年來最大」屬歐亞大陸板塊內地震

午餐革命成功！中山女高9月30日全面開放外送

TikTok德國員工罷工 訓練AI卻成被取代對象

中央社／ 柏林20日專電
TikTok德國員工7月發起首次抗爭行動，在柏林TikTok德國總部附近高舉「我們訓練你們的機器，請給予我們應得的報酬」，抗議公司計畫裁撤內容審查部門，將工作外包及交由人工智慧處理。（Christian Jungeblodt提供/中央社）
TikTok德國員工7月發起首次抗爭行動，在柏林TikTok德國總部附近高舉「我們訓練你們的機器，請給予我們應得的報酬」，抗議公司計畫裁撤內容審查部門，將工作外包及交由人工智慧處理。（Christian Jungeblodt提供/中央社）

短影音平台TikTok德國員工下週將再次發動罷工，抗議公司計畫裁撤內容審查部門。這些員工長期負責標記、分類有害內容，親手協助訓練人工智慧（AI），如今卻面臨被AI與外包取代的命運。

德國最大服務業工會ver.di預告，TikTok計畫解散約150人的「信任與安全」（Trust-and-Safety）部門，且自7月起拒絕勞資談判，因此決定23日起展開為期4天的罷工行動。

「信任與安全」部門負責內容審查，員工每天需面對兒童性暴力、恐攻影片與血腥暴力等高壓影像。ver.di要求TikTok支付相當於3年薪資的遣散費，並將解僱通知期延長至12個月，迄今未得到TikTok回應。

2022年歐盟「數位服務法」（Digital Services Act）上路，要求大型平台強化非法與有害內容的管理。ver.di強調，審查員的工作對平台是否能合法營運至關重要。

ver.di媒體部副主任克倫特爾（Lucas Krentel）進一步指出，這場爭議不僅止於勞資糾紛，更涉及一個更大的命題：「我們希望科技巨頭能為人工智慧帶來的社會影響承擔責任」。

近年隨著越來越多企業導入機器學習（MachineLearning），要求員工大量標記與分類內容，協助AI訓練。但當系統逐漸成熟後，企業便以技術進步或降低成本為由裁撤原有人力。

TikTok的內容審查員正是如此，面臨「親手訓練AI，卻進一步成為被AI取代對象」困境。

ver.di引述員工說法指出，TikTok基於成本考量，打算將工作交由AI或外包處理，但過去已發生多次TikTok系統錯將彩虹旗標為「有爭議」或「仇恨言論」的案例，若完全依賴不理解當地社會脈絡的機器，將帶來嚴重風險。

目前罷工行動已獲不少聲援，左派黨（Die Linke）議員瓦爾戈耶洛（Damiano Valgoeljo）批評，企業在獲利後便將員工拋棄，這樣的情況在德國和世界各地屢見不鮮，因此員工透過抗爭爭取權益格外重要。

社民黨議員麥爾（Sven Meyer）則認為，這是當今平台經濟的普遍模式，國際科技公司來去自如，只顧剝削不負責任，把代價留給勞工與當地社會。

TikTok員工自7月起即啟動首次罷工行動，是德國社群媒體產業類罷工首例。ver.di指出，內容審查員的處境並非個案，今年4月肯亞奈洛比已成立「全球內容審查員工會聯盟」，目標推動制定國際共同標準，要跨國科技公司承擔更多對內容審查員的相應責任。

TikTok 罷工 德國

延伸閱讀

從赤裸搶劫變雙贏 紐時揭習近平如何以TikTok拉攏川普

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

習近平與川普通話 大陸想獲得什麼？紐時分析背後隱藏真正目的

川普提前與習近平通話 預期將敲定協議「允許TikTok在美營運」

相關新聞

新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

新加坡作為全球化受益國之一，面對國際局勢日益不確定，正積極加強與其他國家的連結。新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時表示...

安理會表決加薩立即停火案 14國全投同意…美又一票否決

美國十八日又一次否決聯合國安理會要求加薩走廊立即無條件永久停火和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放人質的決議案，美方聲稱，該決議...

TikTok德國員工罷工 訓練AI卻成被取代對象

短影音平台TikTok德國員工下週將再次發動罷工，抗議公司計畫裁撤內容審查部門。這些員工長期負責標記、分類有害內容，親手...

中國男子在日本酒駕逆向時速破百撞死人 改危險駕駛起訴判9年

2024年9月中國籍男子在日本埼玉縣川口市以時速125公里的高速逆向行駛肇事，造成51歲的男性駕駛死亡；檢方將起訴罪名從...

美中台博弈／川習會箭在弦上 台灣會淪大交易的小籌碼？

川習高峰會現在箭在弦上，蓄勢待發，對台灣而言，最讓人擔心的是，自己是否會成為交易的一部分？ 華盛頓郵報引述5名消息人士說，美國總統川普為了與達成美中貿易協定以及川習會，拒絕批准大約4億多元的對台灣軍援，這將是美國對台政策大轉彎。雖然這不是最後決定，卻是不祥之兆。川習高峰會究竟能否順利舉行，會中能達成怎樣的共識？資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀。

必須課富人稅！法50萬人上街罷工 警全國逮309人拘134人

法國各大工會十八日串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全法約五十萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。