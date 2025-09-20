快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

俄戰機侵入領空挑釁 愛沙尼亞請求北約第4條磋商

中央社／ 維爾紐斯20日專電

北約東翼近期屢遭俄羅斯侵犯試探，19日上午又發生3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可侵入愛沙尼亞領空事件，停留將近12分鐘。愛沙尼亞稱此為嚴重挑釁，將援引北大西洋公約第4條，請求盟國展開集體協商。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛國總理麥克爾（Kristen Michal）表示，北約對任何挑釁的回應必須「團結且有力」。他指出，事件發生時情況在掌控之中，北約戰機迅速升空迫使俄羅斯飛機撤離。

麥克爾強調，俄方此舉目的在轉移西方對烏克蘭的支持，迫使北約成員將更多注意力放在本土防衛。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）稱此次侵犯為「嚴重且不可接受的挑釁」，並強調不會單獨面對威脅。他表示，俄羅斯的侵擾次數日益頻繁，北約盟軍的空中警戒行動證明有效，但愛沙尼亞認為有必要透過北大西洋公約第4條磋商，與盟國協調下一步行動。

根據北大西洋公約第4條，當任何成員國認為其領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，均可要求締約國展開協商。

近期俄羅斯無人機與軍機多次闖入波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與拉脫維亞領空。波蘭本月稍早已因俄無人機入侵，率先援引北大西洋公約第4條，為北約1949年成立以來第8次，愛沙尼亞此次的請求則是第9次援引，2次相隔不到2週，顯示東翼安全壓力持續升高。

愛沙尼亞外交部已召見俄羅斯駐塔林外交人員，並遞交抗議照會。

北約波羅的海空中警戒任務（Baltic AirPolicing）2014年擴展至愛沙尼亞阿馬瑞空軍基地（Ämari Air Base）以來，愛國屢遭俄方侵犯領空。這是俄羅斯今年第4次侵犯愛沙尼亞領空。

今年5月至今，已有5架軍機、1架直升機以及1艘俄羅斯邊防艦先後越界。此次3架戰機同時入侵、停留時間長達12分鐘，為今年最嚴重的案例。

北約 俄羅斯 愛沙尼亞

延伸閱讀

控俄軍機侵犯領空 愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

第3個領空遭俄侵犯的北約國家 愛沙尼亞控俄3戰機未經許可飛越芬蘭灣

俄烏戰火未熄…歐盟擬加強制裁 將俄液化天然氣禁令提前1年生效

相關新聞

愛沙尼亞控米格-31戰機入侵領空12分鐘 俄國防部回應了

俄羅斯3架米格-31戰機19日被控侵犯波羅的海國家愛沙尼亞領空，未經許可飛越芬蘭灣並停留12分鐘，而愛沙尼亞因此成為繼波...

狼狽下台的麻生、岸田力挺小泉進次郎選自民黨總裁 被看笑話

日本自民黨總裁選將於10月4日舉行，日本媒體分析，黨內長老麻生太郎、岸田文雄等被視為造王者，可能支持小泉進次郎以阻擋高市...

新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

新加坡作為全球化受益國之一，面對國際局勢日益不確定，正積極加強與其他國家的連結。新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時表示...

安理會表決加薩立即停火案 14國全投同意…美又一票否決

美國十八日又一次否決聯合國安理會要求加薩走廊立即無條件永久停火和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放人質的決議案，美方聲稱，該決議...

米飯退場、肉食當道 日本餐桌正進行一場靜悄悄革命

日本人愈來愈不吃米，不是被麵包、拉麵或烏龍麵取代！茨城大學教授西川邦夫揭露，米飯熱量占比從1960年的48.3%下降至2023年的21.7%，肉類與油脂大幅增加，推動日本餐桌的靜悄悄革命。從米飯、味噌湯與魚的傳統組合，到肉類、油脂與多元主食的現代飲食，這場轉型背後是經濟與政策變遷。台灣的便當與米食補貼正面臨類似挑戰。想了解健康與文化影響？訂閱解鎖獨家數據分析，掌握日本飲食真相與台灣啟示！

TikTok德國員工罷工 訓練AI卻成被取代對象

短影音平台TikTok德國員工下週將再次發動罷工，抗議公司計畫裁撤內容審查部門。這些員工長期負責標記、分類有害內容，親手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。