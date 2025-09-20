俄戰機侵入領空挑釁 愛沙尼亞請求北約第4條磋商

北約東翼近期屢遭俄羅斯侵犯試探，19日上午又發生3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可侵入愛沙尼亞領空事件，停留將近12分鐘。愛沙尼亞稱此為嚴重挑釁，將援引北大西洋公約第4條，請求盟國展開集體協商。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛國總理麥克爾（Kristen Michal）表示，北約對任何挑釁的回應必須「團結且有力」。他指出，事件發生時情況在掌控之中，北約戰機迅速升空迫使俄羅斯飛機撤離。

麥克爾強調，俄方此舉目的在轉移西方對烏克蘭的支持，迫使北約成員將更多注意力放在本土防衛。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）稱此次侵犯為「嚴重且不可接受的挑釁」，並強調不會單獨面對威脅。他表示，俄羅斯的侵擾次數日益頻繁，北約盟軍的空中警戒行動證明有效，但愛沙尼亞認為有必要透過北大西洋公約第4條磋商，與盟國協調下一步行動。

根據北大西洋公約第4條，當任何成員國認為其領土完整、政治獨立或安全受到威脅時，均可要求締約國展開協商。

近期俄羅斯無人機與軍機多次闖入波蘭、羅馬尼亞、立陶宛與拉脫維亞領空。波蘭本月稍早已因俄無人機入侵，率先援引北大西洋公約第4條，為北約1949年成立以來第8次，愛沙尼亞此次的請求則是第9次援引，2次相隔不到2週，顯示東翼安全壓力持續升高。

愛沙尼亞外交部已召見俄羅斯駐塔林外交人員，並遞交抗議照會。

北約波羅的海空中警戒任務（Baltic AirPolicing）2014年擴展至愛沙尼亞阿馬瑞空軍基地（Ämari Air Base）以來，愛國屢遭俄方侵犯領空。這是俄羅斯今年第4次侵犯愛沙尼亞領空。

今年5月至今，已有5架軍機、1架直升機以及1艘俄羅斯邊防艦先後越界。此次3架戰機同時入侵、停留時間長達12分鐘，為今年最嚴重的案例。