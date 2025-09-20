快訊

MLB／克蕭主場引退夜！大谷翔平逆轉轟、道奇晉級季後賽

樺加沙恐成巨無霸颱風！氣象署：「康芮」後首見…狂風暴雨巨浪威脅

柯文哲入監「自診」臀部染HPV！醫：馬桶傳染難證實、須採檢釐清

赦免爭議升溫 巴西前總統波索納洛引發政治風暴

中央社／ 聖保羅19日專電
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。路透
巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。路透

巴西政壇近日陷入激烈爭論，焦點圍繞是否應赦免前總統波索納洛及其支持者。他們被控在2021至2023年間密謀政變，並發動針對政府機構的暴力襲擊。這場辯論不僅撼動國會，也考驗著巴西民主制度的韌性。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接受BBC巴西新聞網專訪時明確表態，若國會通過赦免波索納洛（Jair Bolsonaro）的法案，他將予以否決。魯拉強調，儘管赦免屬國會職權，但作為國家元首，他有責任捍衛民主制度。他指出，波索納洛及其盟友曾企圖阻止他就職，甚至策劃暗殺與爆炸行動，對國家構成嚴重威脅。

目前，巴西國會正加速審議一項赦免法案，可能赦免參與2023年1月8日襲擊事件的抗議者。聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）已公開表示，若他在2026年當選總統，第一項施政將是赦免波索納洛。

支持者認為，赦免有助於政治和解與社會穩定；反對者則警告，此舉可能助長未來破壞民主的行為。根據巴西民調機構Datafolha，54%的巴西民眾反對赦免波索納洛，39%表示支持。

波索納洛在赦免爭議持續之際因健康問題住院，診斷顯示罹患皮膚癌並伴有貧血與腎功能受損。經切除病變後，他已出院，暫無需進一步治療。

然而，波索納洛的健康狀況引發外界關注，尤其是在他因「政變未遂」與「組織犯罪」罪名遭判刑27年3個月。他的律師團隊已表示將提出上訴。波索納洛的政治盟友、美國總統川普（Donald Trump）則批評此案為「獵巫行動」，並對巴西多項進口商品加徵關稅，加劇兩國外交緊張。

巴西歷史上曾多次使用赦免作為政治工具，但學者指出，這些赦免往往未能真正促進和解與正義，反而成為「遺忘與不懲罰」的象徵。魯拉在專訪中強調，波索納洛的審判是基於具體證據，而非政治報復。他呼籲社會尊重司法程序，並警告赦免可能破壞法治與民主。

巴西正處於關鍵十字路口：是選擇赦免以求政治穩定，還是堅持司法正義以鞏固民主制度。歷史提供了警示，而當代的選擇將決定這個南美大國的未來走向。

巴西 魯拉 波索納洛

延伸閱讀

前巴西總統遭判刑27年 身體不適入院手術 確診皮膚癌

前巴西總統波索納洛身體不適 送醫救治

與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

巴西前總統密謀政變判27年3個月 裁決恐引發美政府反對

相關新聞

愛沙尼亞控米格-31戰機入侵領空12分鐘 俄國防部回應了

俄羅斯3架米格-31戰機19日被控侵犯波羅的海國家愛沙尼亞領空，未經許可飛越芬蘭灣並停留12分鐘，而愛沙尼亞因此成為繼波...

狼狽下台的麻生、岸田力挺小泉進次郎選自民黨總裁 被看笑話

日本自民黨總裁選將於10月4日舉行，日本媒體分析，黨內長老麻生太郎、岸田文雄等被視為造王者，可能支持小泉進次郎以阻擋高市...

新加坡總理警告：北京不武、台灣不獨 否則亞洲全球將受波及

新加坡作為全球化受益國之一，面對國際局勢日益不確定，正積極加強與其他國家的連結。新加坡總理黃循財接受華爾街日報專訪時表示...

安理會表決加薩立即停火案 14國全投同意…美又一票否決

美國十八日又一次否決聯合國安理會要求加薩走廊立即無條件永久停火和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放人質的決議案，美方聲稱，該決議...

米飯退場、肉食當道 日本餐桌正進行一場靜悄悄革命

日本人愈來愈不吃米，不是被麵包、拉麵或烏龍麵取代！茨城大學教授西川邦夫揭露，米飯熱量占比從1960年的48.3%下降至2023年的21.7%，肉類與油脂大幅增加，推動日本餐桌的靜悄悄革命。從米飯、味噌湯與魚的傳統組合，到肉類、油脂與多元主食的現代飲食，這場轉型背後是經濟與政策變遷。台灣的便當與米食補貼正面臨類似挑戰。想了解健康與文化影響？訂閱解鎖獨家數據分析，掌握日本飲食真相與台灣啟示！

TikTok德國員工罷工 訓練AI卻成被取代對象

短影音平台TikTok德國員工下週將再次發動罷工，抗議公司計畫裁撤內容審查部門。這些員工長期負責標記、分類有害內容，親手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。