赦免爭議升溫 巴西前總統波索納洛引發政治風暴

巴西政壇近日陷入激烈爭論，焦點圍繞是否應赦免前總統波索納洛及其支持者。他們被控在2021至2023年間密謀政變，並發動針對政府機構的暴力襲擊。這場辯論不僅撼動國會，也考驗著巴西民主制度的韌性。

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）接受BBC巴西新聞網專訪時明確表態，若國會通過赦免波索納洛（Jair Bolsonaro）的法案，他將予以否決。魯拉強調，儘管赦免屬國會職權，但作為國家元首，他有責任捍衛民主制度。他指出，波索納洛及其盟友曾企圖阻止他就職，甚至策劃暗殺與爆炸行動，對國家構成嚴重威脅。

目前，巴西國會正加速審議一項赦免法案，可能赦免參與2023年1月8日襲擊事件的抗議者。聖保羅州長福瑞塔斯（Tarcísio de Freitas）已公開表示，若他在2026年當選總統，第一項施政將是赦免波索納洛。

支持者認為，赦免有助於政治和解與社會穩定；反對者則警告，此舉可能助長未來破壞民主的行為。根據巴西民調機構Datafolha，54%的巴西民眾反對赦免波索納洛，39%表示支持。

波索納洛在赦免爭議持續之際因健康問題住院，診斷顯示罹患皮膚癌並伴有貧血與腎功能受損。經切除病變後，他已出院，暫無需進一步治療。

然而，波索納洛的健康狀況引發外界關注，尤其是在他因「政變未遂」與「組織犯罪」罪名遭判刑27年3個月。他的律師團隊已表示將提出上訴。波索納洛的政治盟友、美國總統川普（Donald Trump）則批評此案為「獵巫行動」，並對巴西多項進口商品加徵關稅，加劇兩國外交緊張。

巴西歷史上曾多次使用赦免作為政治工具，但學者指出，這些赦免往往未能真正促進和解與正義，反而成為「遺忘與不懲罰」的象徵。魯拉在專訪中強調，波索納洛的審判是基於具體證據，而非政治報復。他呼籲社會尊重司法程序，並警告赦免可能破壞法治與民主。

巴西正處於關鍵十字路口：是選擇赦免以求政治穩定，還是堅持司法正義以鞏固民主制度。歷史提供了警示，而當代的選擇將決定這個南美大國的未來走向。