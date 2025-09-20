委內瑞拉控美國發動未宣之戰 促聯合國調查

委內瑞拉今天指控美國在加勒比海發動「未宣之戰」，並呼籲聯合國調查美軍最近幾週的襲擊行動，這些行動造成10多名據稱是毒販的人員在船上被殺害。

法新社報導，華府已在委內瑞拉外海的國際水域部署軍艦，並由派往波多黎各的F-35戰機提供支援，稱這是一項反毒行動。

委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在視察因應美國「軍事威脅」舉行的軍演時表示：「這是一場未宣之戰，大家已經看到，無論這些人是不是毒販，他們在加勒比海上被處決，且沒有獲得辯護的權利。」

委內瑞拉司法部長沙柏（Tarek William Saab）隨後指控：「動用飛彈與核武謀殺小型漁船上手無寸鐵的漁民，已構成違反人道罪，聯合國必須調查。」

外交部長希爾（Yvan Gil）透過通訊軟體Telegram呼籲聯合國安全理事會，「要求美國立即停止在加勒比海的軍事行動」。

美國在拉丁美洲最長久的盟友之一哥倫比亞，今天嚴厲批評美國在加勒比海的「過度」軍事存在，稱這讓整個拉丁美洲陷入不穩定。

哥倫比亞外交部長維拉維森修（Rosa Villavicencio）向法新社表示，美國在委內瑞拉外海部署數艘軍艦是「不成比例」的行為，而美國威脅將發動軍事干預，已讓整個地區感到不安。

她說：「委內瑞拉當然感到擔憂，整個區域也同樣擔心可能發生的干預。在這個區域出現如此過度的軍事存在是不合理的。」

美國總統川普（Donald Trump）聲稱，調派多艘海軍軍艦、一艘潛艦與一個F-35戰鬥機中隊，是為了打擊毒品交易，但哥倫比亞最高階外交官員嚴正駁斥這番說法。

維拉維森修堅稱，這「與打擊毒品走私無關」，呼應外界對美國可能攻擊委內瑞拉、甚至推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的擔憂。