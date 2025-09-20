快訊

13縣市有感！06:56金門近海規模5.0地震 最大震度2級

川習熱線！川普明年初將訪中、批准TikTok協議

委內瑞拉控美國發動未宣之戰 促聯合國調查

中央社／ 卡拉卡斯/波哥大19日綜合外電報導
美國總統川普15日宣稱美軍襲擊一艘委內瑞拉運毒船。路透
美國總統川普15日宣稱美軍襲擊一艘委內瑞拉運毒船。路透

委內瑞拉今天指控美國在加勒比海發動「未宣之戰」，並呼籲聯合國調查美軍最近幾週的襲擊行動，這些行動造成10多名據稱是毒販的人員在船上被殺害。

法新社報導，華府已在委內瑞拉外海的國際水域部署軍艦，並由派往波多黎各的F-35戰機提供支援，稱這是一項反毒行動。

委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）在視察因應美國「軍事威脅」舉行的軍演時表示：「這是一場未宣之戰，大家已經看到，無論這些人是不是毒販，他們在加勒比海上被處決，且沒有獲得辯護的權利。」

委內瑞拉司法部長沙柏（Tarek William Saab）隨後指控：「動用飛彈與核武謀殺小型漁船上手無寸鐵的漁民，已構成違反人道罪，聯合國必須調查。」

外交部長希爾（Yvan Gil）透過通訊軟體Telegram呼籲聯合國安全理事會，「要求美國立即停止在加勒比海的軍事行動」。

美國在拉丁美洲最長久的盟友之一哥倫比亞，今天嚴厲批評美國在加勒比海的「過度」軍事存在，稱這讓整個拉丁美洲陷入不穩定。

哥倫比亞外交部長維拉維森修（Rosa Villavicencio）向法新社表示，美國在委內瑞拉外海部署數艘軍艦是「不成比例」的行為，而美國威脅將發動軍事干預，已讓整個地區感到不安。

她說：「委內瑞拉當然感到擔憂，整個區域也同樣擔心可能發生的干預。在這個區域出現如此過度的軍事存在是不合理的。」

美國總統川普（Donald Trump）聲稱，調派多艘海軍軍艦、一艘潛艦與一個F-35戰鬥機中隊，是為了打擊毒品交易，但哥倫比亞最高階外交官員嚴正駁斥這番說法。

維拉維森修堅稱，這「與打擊毒品走私無關」，呼應外界對美國可能攻擊委內瑞拉、甚至推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的擔憂。

美國 外交部 委內瑞拉

延伸閱讀

田徑世錦賽／女子200公尺 美國好手傑佛森伍登摘金

經濟日報社論／全球半導體業走向新冷戰時代

花5千美元來台住月子中心 美國太太大讚好制度：每位女性都值得享有

大陸總理李強將首度出訪美國 參加聯合國大會

相關新聞

安理會表決加薩立即停火案 14國全投同意…美又一票否決

美國十八日又一次否決聯合國安理會要求加薩走廊立即無條件永久停火和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放人質的決議案，美方聲稱，該決議...

必須課富人稅！法50萬人上街罷工 警全國逮309人拘134人

法國各大工會十八日串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全法約五十萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對...

第3個領空遭俄侵犯的北約國家 愛沙尼亞控俄3戰機未經許可飛越芬蘭灣

英國天空新聞報導，愛沙尼亞官員表示，三架俄軍米格-31戰機侵犯愛沙尼亞領空。該國政府在聲明中說，三架俄軍米格-31戰機未...

美中台博弈／川習會箭在弦上 台灣會淪大交易的小籌碼？

川習高峰會現在箭在弦上，蓄勢待發，對台灣而言，最讓人擔心的是，自己是否會成為交易的一部分？ 華盛頓郵報引述5名消息人士說，美國總統川普為了與達成美中貿易協定以及川習會，拒絕批准大約4億多元的對台灣軍援，這將是美國對台政策大轉彎。雖然這不是最後決定，卻是不祥之兆。川習高峰會究竟能否順利舉行，會中能達成怎樣的共識？資深國際新聞媒體人郭崇倫深入解讀。

川普喊收回阿富汗空軍基地 「那裡離中國很近」 官員不看好

美國總統川普十八日在與英國首相施凱爾的共同記者會指稱，美國正尋求從阿富汗神學士政府手中重新取得巴格蘭空軍基地控制權，以收...

廣角鏡／日右派高市早苗 參選自民黨總裁

日本保守派代表人物、眾議員高市早苗十九日正式宣布角逐十月四日舉行的自民黨總裁選舉。她在記者會答覆媒體提問時重申，「台灣有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。