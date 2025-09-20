控俄軍機侵犯領空 愛沙尼亞要求召開北約緊急會議

快訊

中央社／ 塔林/布魯塞爾19日綜合外電報導

愛沙尼亞總理麥克爾（Kristen Michal）今天表示，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）侵犯其領空，愛沙尼亞將要求召開北大西洋公約組織（NATO）緊急會議。

法新社報導，麥克爾在社群媒體平台X發文指出：「這種侵犯行為完全不可接受。愛沙尼亞政府已決定根據北約第4條款（NATO Article 4）要求進行磋商。」

根據北約第4條款，當成員國認為「領土完整、政治獨立或安全」受到威脅時，可以要求召開緊急會議。

針對愛沙尼亞控稱俄羅斯戰機侵犯領空事件，北約秘書長呂特（Mark Rutte）指出，北約的反應「迅速果斷」。

呂特說：「我與愛沙尼亞總理麥克爾通話，討論今天俄機侵犯領空事件。北約的反應…迅速且果斷。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則譴責俄羅斯軍機侵犯愛沙尼亞領空，進一步升高與歐洲及北約的緊張局勢。

澤倫斯基稱這次長達12分鐘的侵犯行為「無法無天」，並指責莫斯科對烏克蘭發動全面入侵3年半後，仍刻意擴大「破壞穩定的行動」。

他在X發文指出：「這不是偶發事件，是俄羅斯針對歐洲、針對北約、針對西方的系統性行動。這需要一個系統性的回應。」

他說，「必須採取強有力的行動，包括集體以及各國的單獨行動」，他呼籲實施嚴厲的全球經濟制裁，以及加強對烏克蘭的軍事支持。

