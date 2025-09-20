3架米格-31闖芬蘭灣 愛沙尼亞控俄侵犯空域

中央社／ 塔林19日綜合外電報導

愛沙尼亞表示，3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）今天在芬蘭灣（Gulf of Finland）上空侵犯愛沙尼亞空域，此舉引發歐盟與北約的譴責，稱這是危險的新挑釁行為。

法新社報導，愛沙尼亞與義大利官員表示，隸屬於北大西洋公約組織（NATO）在波羅的海國家防空支援任務的義大利F-35戰機緊急升空，攔截這些俄羅斯戰鬥機並發出警告。

愛沙尼亞國防軍表示：「3架俄羅斯米格-31戰鬥機（MiG-31）未經許可進入瓦因德盧島（VaindlooIsland）附近的愛沙尼亞空域，並在那裡停留了約12分鐘。」

「這些戰鬥機沒有飛行計畫，應答機也處於關閉狀態。在侵犯空域時，這些戰鬥機也未與愛沙尼亞航空交通管制進行雙向無線電通訊。」

北約發言人哈特（Allison Hart）說：「這再次表明了俄羅斯行為魯莽，以及北約有能力做出回應。」

莫斯科當局尚未立即做出回應。

歐洲聯盟（EU）外交暨安全政策高級代表、前愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）指責莫斯科做出「極度危險的挑釁行為」，並警告這次出動「進一步加劇此區的緊張局勢」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）說：「隨著威脅升級，我們的施壓力道也會加大。」為了因應俄烏戰爭，范德賴恩稍早提交針對俄羅斯的第19輪制裁方案，並尋求歐盟成員國批准。

這起疑似入侵事件發生在北約東部邊界緊張情勢升級之際，且波蘭上週才抱怨約有20架俄羅斯無人機飛越領土。莫斯科當局則否認波蘭是目標。

俄羅斯正在烏克蘭作戰，並經常試探西方的防空系統，但愛沙尼亞抱怨，近幾個月來這些飛行任務變得更加挑釁。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示：「俄羅斯今年已4度侵犯愛沙尼亞空域，這本身就是不可接受的。但今天的入侵…公然程度為前所未見。」

