TikTok犧牲打 北京盤算什麼

紐約時報十九日報導，中國大陸官員多年來譴責美國要求TikTok中國母公司字節跳動出售美國業務是「明目張膽的搶劫」，如今中國官媒卻稱有機會達成的相關協議是美中雙贏。

大陸主席習近平與美國總統川普十九日通話則為前述協議拍板。該協議的達成反映出TikTok的命運，對北京遠不如在關稅、科技與台灣議題上掌握談判籌碼更為重要。

中國對TikTok態度的轉變是為了讓川普有面子，取得表面上的勝利，讓川普能在念茲在茲的議題上得分，川普去年十一月勝選時，TikTok對他爭取年輕選民發揮效果。當作交換條件，北京則在更介意的關稅、科技及台灣等議題上，爭取到與美國談判時的更多斡旋空間。

美國智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻說，北京有更大目標要爭取；中國願在小項目上做出讓步，營造正面氣氛與更好的美中關係。

孫韻還說，北京希望避免烏克蘭總統澤倫斯基作客白宮時，遭川普當面羞辱的場面，不願冒險讓其領袖到美國去挨罵。

TikTok協議與川習通話可能為十月有機會登場的美中峰會鋪路，若順利舉行，將是川普第二任首度與習近平面對面會談。

對北京領導高層而言，TikTok的演算法如今與五年前剛推出時相比已不再新穎，重要性已降低。

美國雪城大學中國研究中心主任古爾古耶夫表示，TikTok因此成為可犧牲的讓步，如今達成協議對北京比談判開始時付出的代價少，但看來仍有做出重大妥協的效果。

在北京的盤算中，現在是打TikTok牌的最佳時機，尤其是中國掌控稀土關鍵礦產，自認在川習會時能握有最大籌碼。全球近九成稀土磁鐵由中國生產，做為汽車、風力渦輪機和噴射機等製造過程的關鍵材料。

若能安排川普到中國國是訪問，他將成為近來紛紛前往北京向習近平「致敬」的全球領袖之一，有助拉抬習近平的國內聲望。國際危機組織（ＩＣＧ）研究員韋恩說，北京想呈現的效果是美國其實更需要中國。

北京立場轉硬 意在爭取美中優勢

另外，華爾街日報十八日報導，多年來中國大陸淡化快速增長的軍事力量。但是，近幾周來北京頻頻展現火力，包括核三位一體，而且措詞強硬，向美國發出明確警告。中國國防部長董軍提醒美國別想遏制中國，中國海軍船艦則在台灣周邊行駛。中國希望重塑國際體系獲得更多影響力，以在美中較量時掌握更多優勢。