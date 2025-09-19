川習通話 兩人約定亞太經合會上會面

美國總統川普19日與中國大陸領導人習近平通話。川普說，兩人進行一次非常有效的通話，還說已和習近平約定於今年在南韓舉行的亞太經濟合作會議上會面。

川普在社群媒體「真實社群」上寫，其與習近平在許多重要議題上取得進展，包括美中貿易、芬太尼、俄烏戰爭的結束及TikTok協議的批准。

他還說，已和習近平約定將於今年在南韓登場的亞太經合會峰會舉行會面，並於明年初訪問中國大陸，習近平也會選在適當時機訪問美國。

川普於文末強調，這次通話非常愉快，未來也會再次通話，期待在亞太經合會峰會上會面。