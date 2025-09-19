快訊

川習晚間熱線 高層頻繁互動釋訊號？學者解讀：美中正進入第三階段

一當18年…退休校長嘆「教育本質變了」 心倦：想拿回時間做自己

第3個領空遭俄侵犯的北約國家 愛沙尼亞控俄3戰機未經許可飛越芬蘭灣

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
俄羅斯國防部媒體服務2022年8月發布影片顯示，俄羅斯空軍三架米格-31戰機停在加里寧格勒州契卡洛夫斯基空軍基地。美聯社
俄羅斯國防部媒體服務2022年8月發布影片顯示，俄羅斯空軍三架米格-31戰機停在加里寧格勒州契卡洛夫斯基空軍基地。美聯社

英國天空新聞報導，愛沙尼亞官員表示，三架俄軍米格-31戰機侵犯愛沙尼亞領空。該國政府在聲明中說，三架俄軍米格-31戰機未經許可飛越芬蘭灣，共停留12分鐘。愛沙尼亞是近日繼波蘭和羅馬尼亞之後，第三個領空遭俄軍侵犯的北約（NATO）國家。不過，日前入侵波蘭和羅馬尼亞領空的是無人機，而這次入侵愛沙尼亞的是戰機。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示，這是俄羅斯今年第四次侵犯愛沙尼亞領空，「這本身是不可接受的，而今天的三架俄軍戰機入侵愛沙尼亞領空，可說是前所未見的明目張膽」。他補充：「俄羅斯不斷加劇的邊境測試和侵略行為，必須以迅速、強烈的政治和經濟施壓回應。」

俄軍 愛沙尼亞 羅馬尼亞

延伸閱讀

烏軍東部展開新一輪反攻 奪回7村並俘虜百名俄兵

俄軍不再強攻！用無人機在烏克蘭關鍵城市周圍打造「殺戮區」

羅馬尼亞領空遭俄無人機闖入 外長召見俄大使抗議

對台日進行消耗戰？中國大陸無人機頻犯領空 日本擬也派無人機應對

相關新聞

美中熱線！川習通話提前1小時開始 台灣議題預期仍將是重點

據央視8點04分快訊，大陸國家主席習近平已與美國總統川普通話，這是兩人今年第三度通話，比外界早前預期提前一個小時。預期台...

習近平與川普通話 大陸想獲得什麼？紐時分析背後隱藏真正目的

紐約時報19日分析，多年來中國官員譴責美國要求TikTok母公司出售美國業務是「明目張膽的搶劫」，如今中國官媒卻稱有機會...

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

路透19日獨家報導，我駐美代表俞大㵢9月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員。相關官員表示...

與會者身分疑曝光！俞大㵢傳見川普情報顧問 路透揭這些細節

路透社今天獨家報導，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員，一位匿名消息人士表示，...

第3個領空遭俄侵犯的北約國家 愛沙尼亞控俄3戰機未經許可飛越芬蘭灣

英國天空新聞報導，愛沙尼亞官員表示，三架俄軍米格-31戰機侵犯愛沙尼亞領空。該國政府在聲明中說，三架俄軍米格-31戰機未...

與川普通話 習近平：美方應避免單方面課徵關稅

美國總統川普19日與中國大陸領導人習近平舉行通話，半島電視台引述新華社報導，習近平表示和川普的通話積極且具建設性。他還補...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。