第3個領空遭俄侵犯的北約國家 愛沙尼亞控俄3戰機未經許可飛越芬蘭灣

英國天空新聞報導，愛沙尼亞官員表示，三架俄軍米格-31戰機侵犯愛沙尼亞領空。該國政府在聲明中說，三架俄軍米格-31戰機未經許可飛越芬蘭灣，共停留12分鐘。愛沙尼亞是近日繼波蘭和羅馬尼亞之後，第三個領空遭俄軍侵犯的北約（NATO）國家。不過，日前入侵波蘭和羅馬尼亞領空的是無人機，而這次入侵愛沙尼亞的是戰機。

愛沙尼亞外交部長薩克納（Margus Tsahkna）表示，這是俄羅斯今年第四次侵犯愛沙尼亞領空，「這本身是不可接受的，而今天的三架俄軍戰機入侵愛沙尼亞領空，可說是前所未見的明目張膽」。他補充：「俄羅斯不斷加劇的邊境測試和侵略行為，必須以迅速、強烈的政治和經濟施壓回應。」