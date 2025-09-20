川普喊收回阿富汗空軍基地 「那裡離中國很近」 官員不看好

美國總統川普十八日在與英國首相施凱爾的共同記者會指稱，美國正尋求從阿富汗神學士政府手中重新取得巴格蘭空軍基地控制權，以收回當初混亂撤離期間放棄的關鍵戰略資產。

川普說，美國二○二一年白白讓出它，「我們正試圖拿回來」，原因之一是該基地距離中國大陸製造核武的地方僅一小時。他透露，神學士政府需要美國的東西，「我們希望收回那座基地」。

川普還說，該基地是全球最大空軍基地之一，擁有以厚重混凝土和鋼材建造的最大跑道之一，是一條約達三六○○公尺的跑道，可供轟炸機和大型運輸機使用。川普並聲稱，中國正占領該機場，但塔利班隨即予以否認。

三位知情人士十八日對美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）說，將該基地重新交由美國控制的相關討論至少可溯至三月。川普及美國國安高官認為，該基地之所以重要有多個原因，包括監控距邊境不到八百公里的中國、開採阿富汗境內的稀土元素及礦產資源、建立打擊「伊斯蘭國」（ＩＳ）的反恐據點，以及可能重啟美國駐阿富汗外交設施，但這些目標都需有美軍駐紮阿富汗。

路透十八日則報導，川普至今揚言控制巴拿馬運河與格陵蘭，但現任及前美國官員認為，拿回巴格蘭基地最終恐看來像「美國再次入侵阿富汗」。該基地會是美國在內陸國家阿富汗的孤立飛地，後勤補給困難。修復基地也需耗費鉅資，還需一萬多名官兵駐守，並部署先進防空系統。這些官員直言，不明白此事實現的可能。