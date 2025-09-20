必須課富人稅！法50萬人上街罷工 警全國逮309人拘134人

法國各大工會十八日串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全法約五十萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富人增稅，以擴充預算財源，並促進稅收公平。

根據官方資料數據，當天遊行人數是上周法國民眾在社群媒體發起「攔阻一切」示威行動的兩倍多，內政部當時估算全法近廿萬人參與。

各大工會號召十八日下午在巴黎巴士底廣場聚集，經共和國廣場走向民族廣場，響應的法國業界包含教育界、大眾運輸業及醫藥業，警方估計約五點五萬人參與，其中許多人不滿法國社會不公，主張財富重分配。

法國新總理勒克努上周就任後，隨即宣布放棄取消兩個國定假日，並限縮卸任總理和部長的優惠待遇，但未能平息群眾怒火。

極左翼人士則主張，法國總統馬克宏應為這場政治危機下台負責，也有抗議群眾舉「馬克宏滾蛋」的標語。但有抗議人士擔憂，他下台誰來接任？極右翼其實也令人擔憂。

十八日參與示威抗議的四十八歲大學教師楊恩（Yann）說，自己是因不滿法國貧富差距太大，一位億萬富豪賺的錢遠比任何老實工作一輩子的人還多，金錢的價值和勞動的價值已出現脫節。

巴黎十八日的集會遊行大致平和，在樂隊伴奏下甚至有些嘉年華氣氛。但當晚在遊行終點的民族廣場一度出現警民對峙，警方以催淚彈驅散群眾，並阻擋群眾闖入一家速食店，還制止一起銀行攻擊案。

法國內政部長荷泰佑表示，儘管有七三○○名「極端分子」企圖在活動中製造混亂，但「我們確保和平遊行的自由」。法國警方在全國共逮捕三○九人，拘留一三四人，各地發生的破壞行為沒預想中嚴重。勒克努十八日晚間也透過新聞稿表示，近日將再度和工會代表會面，持續與社會夥伴對話。