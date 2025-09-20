聽新聞
0:00 / 0:00

必須課富人稅！法50萬人上街罷工 警全國逮309人拘134人

聯合報／ 國際中心／綜合報導
法國工會18日串聯罷工示威。圖為當天法國鎮暴警察在巴黎街頭對群眾噴催淚瓦斯。路透
法國工會18日串聯罷工示威。圖為當天法國鎮暴警察在巴黎街頭對群眾噴催淚瓦斯。路透

法國各大工會十八日串聯罷工示威，抗議預算案和社會不公，當局估計全法約五十萬人上街，工會則號稱百萬人參與。其中一大訴求是對富人增稅，以擴充預算財源，並促進稅收公平。

根據官方資料數據，當天遊行人數是上周法國民眾在社群媒體發起「攔阻一切」示威行動的兩倍多，內政部當時估算全法近廿萬人參與。

各大工會號召十八日下午在巴黎巴士底廣場聚集，經共和國廣場走向民族廣場，響應的法國業界包含教育界、大眾運輸業及醫藥業，警方估計約五點五萬人參與，其中許多人不滿法國社會不公，主張財富重分配。

法國新總理勒克努上周就任後，隨即宣布放棄取消兩個國定假日，並限縮卸任總理和部長的優惠待遇，但未能平息群眾怒火。

極左翼人士則主張，法國總統馬克宏應為這場政治危機下台負責，也有抗議群眾舉「馬克宏滾蛋」的標語。但有抗議人士擔憂，他下台誰來接任？極右翼其實也令人擔憂。

十八日參與示威抗議的四十八歲大學教師楊恩（Yann）說，自己是因不滿法國貧富差距太大，一位億萬富豪賺的錢遠比任何老實工作一輩子的人還多，金錢的價值和勞動的價值已出現脫節。

巴黎十八日的集會遊行大致平和，在樂隊伴奏下甚至有些嘉年華氣氛。但當晚在遊行終點的民族廣場一度出現警民對峙，警方以催淚彈驅散群眾，並阻擋群眾闖入一家速食店，還制止一起銀行攻擊案。

法國內政部長荷泰佑表示，儘管有七三○○名「極端分子」企圖在活動中製造混亂，但「我們確保和平遊行的自由」。法國警方在全國共逮捕三○九人，拘留一三四人，各地發生的破壞行為沒預想中嚴重。勒克努十八日晚間也透過新聞稿表示，近日將再度和工會代表會面，持續與社會夥伴對話。

法國 巴黎 標語 罷工 富人 馬克宏 催淚彈 社群媒體 集會遊行

延伸閱讀

意見不合遭調查？工會指校事會議淪「整肅工具」 校長協會發聲明

馬克宏：戰爭釀加薩平民死傷 以色列自毀形象信譽

長島鐵路工會罷工推遲 尋求川普調解…通勤族暫避停擺之憂

法國參院友台小組訪團 高度重視印太航行自由

相關新聞

川習通話：確認APEC川習會 川普明年訪中

美國總統川普19日與中國國家主席習近平通話，川普表示，

美中熱線！川習通話提前1小時開始 台灣議題預期仍將是重點

據央視8點04分快訊，大陸國家主席習近平已與美國總統川普通話，這是兩人今年第三度通話，比外界早前預期提前一個小時。預期台...

習近平與川普通話 大陸想獲得什麼？紐時分析背後隱藏真正目的

紐約時報19日分析，多年來中國官員譴責美國要求TikTok母公司出售美國業務是「明目張膽的搶劫」，如今中國官媒卻稱有機會...

美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風

路透19日獨家報導，我駐美代表俞大㵢9月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員。相關官員表示...

與會者身分疑曝光！俞大㵢傳見川普情報顧問 路透揭這些細節

路透社今天獨家報導，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員，一位匿名消息人士表示，...

TikTok犧牲打 北京盤算什麼

紐約時報十九日報導，中國大陸官員多年來譴責美國要求TikTok中國母公司字節跳動出售美國業務是「明目張膽的搶劫」，如今中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。