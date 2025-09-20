安理會表決加薩立即停火案 14國全投同意 美又一票否決

美國十八日又一次否決聯合國安理會要求加薩走廊立即無條件永久停火和巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯釋放人質的決議案，美方聲稱，該決議案未能譴責哈瑪斯。除了美國，安理會其他十四個常任與非常任理事國均投贊成票。

該決議案形容加薩處於災難性的人道情勢，敦促以色列解除對加薩約二一○萬名巴勒斯坦人運送人道援助物資的一切限制措施。自前年十月加薩開戰以來，美國已多次在安理會否決加薩問題決議案，上次是六月，延續一貫的挺以色列立場。

美國資深政策顧問歐塔加斯在表決前說，美方反對此一決議案並不讓人意外，該案內容未能譴責哈瑪斯，也沒承認以色列擁有自衛權，又不當將對哈瑪斯有利的虛假敘事合理化，這些論調不幸在安理會廣為流傳。

歐塔加斯還說，其他安理會理事國「無視」美國「警告」該案措辭「令人無法接受」，反而做出「表演性質的行動」，才使美方不得不投否決票。

此次由安理會十個非常任理事國起草的決議案，比過去的版本更凸顯巴勒斯坦平民苦難正持續加深的困境。阿爾及利亞駐聯大使本賈馬直言，安理會十四個理事國勇敢發聲，秉持良知行動，站在國際輿論的一方。巴基斯坦駐聯大使阿瑪德也形容，十八日在安理會第一萬次會議中進行的表決是「黑暗時刻」。

中國大陸駐聯大使傅聰在會後說，中方對表決結果非常失望，並痛批美方阻礙加薩和平進程。

巴勒斯坦駐聯大使曼蘇爾則強調，「我能理解巴勒斯坦人民此刻在觀看安理會會議時，心中的憤怒、挫折與失望」。以色列駐聯大使達諾抨擊該案「既無法讓人質獲釋，也無助區域安全；即使安理會對恐怖主義視而不見，以色列仍將持續打擊哈瑪斯並保護公民」。

全球領袖下周將齊聚紐約市聯合國總部舉行的聯大，加薩問題必將成為一大焦點，多個美國主要盟國屆時可望宣布承認巴勒斯坦國。法國總統馬克宏在十八日播出的以色列電視台Ｎ１２訪問時表明，鑑於近兩年來的加薩戰爭造成加薩大量平民傷亡，以色列正徹底毀掉自己在區域及全球輿論中的形象與可信度。但他也指出，必須摧毀哈瑪斯，不過不能僅憑藉軍事手段。

另對以軍持續強攻加薩北部大城加薩市，哈瑪斯武裝派系卡桑旅十八日聲明，該市不會淪為以軍能輕易獲得的獵物。