埃及稱以色列是敵人 猶如預告以埃和平將破裂

日前在阿拉伯-伊斯蘭國家領袖高峰會上，埃及總統塞西直指以色列是「敵人」。這是自1979年埃以簽署和平協議後，埃及對以國發表過最尖銳的言論。埃及多名政府高官表示，「敵人說」猶如即將為以埃維持40多年的和平劃下句點。

中東日報（Asharq al-Awsat）報導，15日在卡達首都杜哈舉行的「阿拉伯—伊斯蘭國家領袖高峰會」上，埃及總統塞西（Abdel Fattah El-Sisi）對阿拉伯領導人表示，以色列在地區內所執行的軍事行動，將不會再促成任何新的和平協議，反而可能將破壞現有的和平協議。

塞西還敦促在場領導人，對「敵人」（enemy）的野心，真誠採取「果斷行動」，並強調，只有堅定的措施，才能震懾每一個侵略者和魯莽的投機者。

此次緊急峰會由阿拉伯聯盟（Arab League）和伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）成員國國家領袖共同參加。

報導說，埃及在1979年以首個阿拉伯國家身分，與以色列簽署「埃以和平協議」，此後46年來，歷任埃及國家元首從未對以色列發表過如此激烈的言論。

報導分析，這種強烈的語氣似乎預告，該地區即將爆發新的軍事對抗。尤其，埃及政府自2023年10月7日爆發以哈戰爭後，即已多次公開警告，以色列肆意而行的軍事行動，可能會破壞彼此間具有里程碑意義的和平協議。

再者，埃及總理馬德布利（Moustafa Madbouly）在塞西演講後，即刻告訴埃及媒體，基於地緣政治，埃及本身現在已成為一個「目標」，並強調民族團結是阿拉伯國家生存的基石。

報導還引述埃及前情報局副局長杜韋禮（MohamedIbrahim al-Duweiri）的話說，塞西此次演講的目的是為維護和平，防止事態陷入不可逆轉的對抗。開羅政府仍致力於和平。

杜韋禮指出，塞西的言論給以色列和國際社會兩個選擇：一是安穩，且這應該是每個人應該選擇的道路；另一是爆發，而這條路將損害所有人的利益。

埃及前國防和國家安全委員會委員凱德瓦尼（Yehiaal-Kedwany）向中東日報表示，塞西此番言論反映出，以色列在加薩及周邊其他地區的軍事行動日益猖獗，早已引發埃及的嚴重不滿。

凱德瓦尼說：「稱以色列為敵人，明確顯示以色列對卡達採取激烈行動後，確實讓地區局勢更進一步升級，而且讓以埃和平瀕臨崩潰。」

埃及外交事務委員會委員哈納菲（Ali al-Hanafy）表示，埃及並非主動尋求對抗，衝突的風險取決於以色列的「擴張野心」，以及以色列在巴勒斯坦領土上，對巴勒斯坦人強制執行讓他們流離失所的粗暴政策。

「今日以色列報」（Israel Hayom）亦說，塞西的演講是「不容忽視的警告」。該報導稱，以色列從未聽過埃及總統如此直接地威脅要取消和平協議。

近日埃及各電視台脫口秀節目也熱議「塞西指以色列敵人說」的話題。主持人穆薩（Ahmed Moussa）說，「敵人」一詞不僅是一個描述，更是在向我們傳達一個明確的訊息。

另一名主持人迪希（Nashat al-Deehy）則說，塞西總統已經和以色列玩完了。