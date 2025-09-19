以色列：自8月底以來約48萬巴勒斯坦人離開加薩市

以色列軍方今天表示，自從8月底以來，已經有約48萬名巴勒斯坦人逃出加薩市、向南撤離。以軍持續推進地面攻勢，試圖掌控這個加薩走廊最大都市化地區。

法新社詢問自從8月底以來逃出加薩市（Gaza City）的人數時，以色列軍方指出：「估計約有48萬人。」聯合國於8月底估計，約有100萬人住在加薩市及周邊地區。

隨著地面部隊持續推進，以色列軍方今天警告，將以「前所未見武力」對加薩市採取行動，敦促當地民眾南撤。

以色列持續對加薩市發動空襲和坦克砲擊，目標將其占領。這場已經持續近兩年的戰爭嚴重摧毀加薩走廊（Gaza Strip），加薩市陷入聯合國宣布的饑荒狀態。

以色列軍方於16日發動大規模地面攻勢，連日要求居民南遷，但許多巴勒斯坦民眾表示遷徙成本過高，而且根本不知道得以容身的安全處所何在。

以色列軍方的阿拉伯語發言人今天宣布，48小時前開放的臨時撤離路線關閉，表示沿海的拉希德路（Al-Rashid Road）是目前前往南方唯一路線。