川習晚間熱線 高層頻繁互動釋訊號？學者解讀：美中正進入第三階段

9月9日，中美防長視訊通話；9月10日，大陸外長王毅與美國國務卿魯比歐通電話；9月14日至15日，大陸副總理何立峰與美國財政部長貝森特及貿易代表葛里爾在西班牙馬德裡舉行會談；9月19日，川習通電話。近期，中美高層何以如此頻繁互動？上海復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，這意味著中美關係正在從第二階段向第三階段過渡。

在大陸網路媒體《觀察者網》19日刊登的專訪中，吳心伯表示，中美關係今年經歷了三個階段：第一階段是打關稅戰，不打不相識；第二階段是打打談談，一邊打一邊談；第三階段則是元首會晤。

吳心伯說，目前中美關係正在從第二階段向第三階段過渡。在這一過渡期，中美之間的互動顯著增加，包括經貿談判、防長通話、外長通話，以及美國國會議員將訪問中國等。這些交往的目的是為中美元首會晤創造條件、改善氣氛，這些都是在釋放比較積極的信號。

吳心伯指出，這半年多來，川普在對華問題上實際上經歷了一個學習過程。一開始，他對中國採取脅迫性的關稅戰策略，打得非常激烈，以為能迫使中國讓步。之後發現此路不通，中國進行反擊，導致美國受傷，於是轉向求和，與中國談判，進入交易階段。從脅迫到交易，這是一個顯著變化。因為談判做交易需要雙方互相讓步，即「give and take」。

他表示，再往下走，如果中美進行元首會晤，雙方能否在政治甚至戰略層面達成一些新的重要諒解？這將不僅僅是就某個具體問題談判達成交易，而是在更大範圍內考慮整體中美關係。這要看川普政府是否有此意願和能力來和中國達成這樣一個戰略或政治上的大諒解。

對於中美關係未來發展，吳心伯認為，關鍵變量首先是要處理好分歧。目前，中美之間主要問題是分歧眾多，包括經貿問題、台灣問題、南海問題等等。首先要把這些分歧管控好，逐步減少分歧。然後，在此基礎上，中美能否找到合作領域？通過合作改善雙邊關係氣氛，為雙邊關係發展提供積極動力。這兩點都是重要的變量。

吳心伯強調，接下來的中美元首會晤是一個重要的風向標。元首外交一方面能為中美前一階段的互動畫上句號，另一方面還要為下一階段中美關係的發展制定路線圖和發展方向。

吳心伯說，中美雙方都希望實現元首會晤，他相信雙方也在為此做準備。首先，經貿問題是關鍵，需要在這一領域要有成果出來。其次，在一些核心敏感問題上，美方要小心，比如說台灣和問題南海問題。不要這時候在台海或南海引發和中國的緊張甚至衝突，否則肯定不利於元首會晤。

對於第一點，吳心伯表示，今年中美貿易戰就清楚顯示，現在美國在經貿上離不開中國。比如說，中國不向美國出口稀土，美國很多重要供應鏈就斷掉了；中國不購買美國大豆，美國農業會面臨困境。因此，美國不能將中國定義為主要威脅或對手。實際上，中美之間存在重要利益上的相互依存。中國首先應該是美國的夥伴，其次才是在一定意義上的競爭對手，但絕非敵人。美國必須調整這一認知。

第二點，美國寄希望於通過打壓和遏制來阻止中國的經濟增長和技術進步，這越來越被證明不可能成功。吳心伯指出，中國經濟持續增長，在技術領域不斷取得突破，美國將這種希望寄託在這上面，最終只會導致幻想破滅。包括以為通過軍事威懾可以阻止中國解決台灣問題，也是不現實的。

吳心伯強調，台灣問題是中國的核心利益，正如大陸國防部長董軍18日在香山論壇所言，中國軍隊已做好準備，絕不允許任何台獨分裂圖謀得逞，隨時準備挫敗任何外部武力干涉。從政治意志、決心和能力來看，中國解決台灣問題不是美國能夠阻止的。

吳心伯指出，美國戰略界只有在上述關鍵兩點認知上進行調整，才能推動形成比較合理、可行的對華政策。