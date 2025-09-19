與會者身分疑曝光！俞大㵢傳見川普情報顧問 路透揭這些細節

路透社今天獨家報導，台灣駐美代表俞大㵢本月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」成員，一位匿名消息人士表示，歐布萊恩和努尼斯是其中的兩位與會者。

路透社引述兩位知情人士說法，俞大㵢與美國總統情報顧問委員會（President's Intelligence Advisory Board）成員的會晤，是川普（Donald Trump）第2個總統任期迄今台美高層接觸之一環。

美國總統情報顧問委員會名義上負責就情報部門的有效性向總統提供建議，其成員歷來在政策制定過程中扮演低調角色。

一位白宮官員淡化這次會晤的重要性，聲稱這並非正式、經批准的總統情報顧問委員會會議，而是該委員會部分成員與一位外國外交官之間的非正式會談，由雙方的共同聯繫人安排。

儘管如此，有幾位國家安全官員告訴路透社，他們認為該機構是川普政府中的新興影響力來源，特別是川普政府各部門國安官員因大規模裁減而被邊緣化的情況下。

路透社指出，總統情報顧問委員會成員和俞大㵢的會面，似乎就是前述情況的一個跡象。

總統情報顧問委員會有幾位成員在川普的圈子裡很有影響力，可以直接跟川普對話。

3位熟悉內情人士指出，總統情報顧問委員會主席努尼斯（Devin Nunes）與川普關係特別密切。努尼斯曾任聯邦眾議員，目前擔任「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group）執行長。該集團旗下經營社群網站「真實社群」（Truth Social），是川普偏好的社群媒體平台。

總統情報顧問委員會其他成員還包括現任國家情報副總監佛克斯（Amaryllis Fox），以及歐布萊恩（Robert O'Brien），歐布萊恩曾在川普第1個總統任期時擔任國家安全顧問。

聖母大學（University of Notre Dame）政治學教授戴希（Michael Desch）表示，與川普第1個總統任期相比，總統情報顧問委員會現在顯然是一個更具公信力且更活躍的機構。在川普第1個總統任期時，該委員會直到川普任期的第2年都已經過了大半，才補齊主席職位。

戴希是「特權與機密：總統情報顧問委員會的秘密歷史」（Privileged and Confidential: The Secret Historyof the President's Intelligence Advisory Board）一書的作者之一。

戴希表示：「老實說，總統情報顧問委員會現任成員名單上的專業人士，比我原本預期的要多得多。當中確實有一些很認真、很有份量的人物。」

路透社無法確定與俞大㵢會面時討論了哪些內容，或是總統情報顧問委員會哪些成員出席。一名要求匿名的消息人士表示，歐布萊恩和努尼斯是其中的兩位與會者。

過去數月，規模龐大、知名度高且專門為川普提供外交政策建議的白宮國家安全會議（National SecurityCouncil）歷經數次裁員，這個昔日的權力核心如今僅剩空殼。

美國國家安全局（NSA）與國防情報局（DIA）首長也都突然遭到撤換，情報總監辦公室（ODNI）等情報體系其他單位則面臨大幅縮編。與這些單位相比，總統情報顧問委員會的命運截然不同。

知情人士透露，總統情報顧問委員會近來開始定期舉行會議。包括1位美國情報官員在內的3名相關人士證實，該委員會成員在白宮的能見度大增。他們與川普討論的內容雖不得而知，但川普對多名成員表現出高度讚賞已非秘密。

另一名知情人士說道，過去數月遭白宮國家安全會議資遣的員工，有人被徵詢是否願意轉任總統情報顧問委員會幕僚。

此外，2位外交消息人士透露，一些外國外交官已開始直接致電總統情報顧問委員會成員，詢問美國政府針對國家安全議題的立場。

不過，其他國安官員認為，該委員會影響力升高與政府其他部門人事變動不宜直接劃上等號。他們表示，畢竟這個委員會大多為志願者組成，且不少成員居住於華盛頓以外，不太可能例行參與高度複雜且細緻的國安決策。

總統情報顧問委員會成員由美國總統親自任命，雖屬無給職，但擁有安全許可，並被視為具有白宮下轄單位的地位。

總統情報顧問委員會在不同總統任內的影響力各有不同。川普在他第1任期幾乎過半時才任命委員會主席，這次他在第2度就職前1個月就完成任命，並於2月宣布增聘11名新成員。

台灣駐美代表處與歐布萊恩均拒絕置評。努尼斯領導的「川普媒體與科技集團」未回應置評請求，總統情報顧問委員會的一名行政官員也未回應。