高市早苗想當日本首位女首相 主張強化國防與外交

日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗今天召開記者會宣布參選執政黨自民黨總裁選舉，期許自己成為日本第一位女首相。她強調，將強化日本的防衛力（國防力）與外交力。

隨著日本首相、自民黨總裁石破茂宣布請辭，自民黨將舉行總裁選舉，22日公告，10月4日投開票。高市今天下午在國會大廈內召開宣布參選的記者會。

她表示，「日本正面臨來自內外的大危機，若要克服這巨大危機，需有能讓人民的生活及對未來的不安轉變成有夢想和希望的政治，需有可迎戰巨大危機的強而有力的政治、能明示方向的政治」。

高市提出的口號是「將日本列島變得更強且富裕」，她去年參選自民黨總裁選舉時也提出此口號。主要的政策有5大項，包括藉由大膽的「危機管理投資」與「成長投資」實現強力的經濟、強化防衛力與外交力等。

在強化防衛力與外交力方面，高市表示，要建立可因應新型態戰爭（太空、網路、電磁波領域、無人機、超音速武器等）的國防體制，也要改善自衛隊員的薪資待遇。

她進一步表示，將著手調整防衛3文件（國家安全保障戰略、國家防衛戰略、防衛力整備計畫）。也將致力於衛星與海底電纜的防衛。

此外，藉由自由開放的印度太平洋（FOIP）願景的進化，加強與同盟國、同志國（理念相同國家）合作、擴大跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）加盟國、善用日本與歐盟（EU）經濟合作協定等，展開具主體性的多角經濟外交。

高市重視日本公民遭北韓綁架一事。她表示，將注入心血，藉由各種手段，早日讓被綁架的人返國。

她還表示，將成立作為情報機關省廳（部會）司令塔的「國家情報局」、著手制定「防間諜法」。

在經濟方面，高市主張透過大膽的「危機管理投資」與「成長投資」實現人民生活安全安心的確保以及強力的經濟。內容包括，儘速廢除汽油與輕油交易稅的暫定稅率，也要確保地方財源。

她還主張整備提高年收稅等「不妨礙工作意願」的制度。此外，將擴充針對地方自治體的重點支援補助，迅速實施符合實際的支援。此外，要著手擬定「附帶給付金的稅額扣除」制度。

高市還主張要強化經濟安全保障及相關產業的培育。將創設「對日外國投資委員會」，嚴格審查來自海外的投資。

對於經濟安全保障不可或缺的成長領域，高市主張將依不同領域的官民合作架構，進行積極投資，適用大膽的促進投資稅制。

在強化能源與資源的安全保障方面，高市主張早日裝設新一代革新爐與核融合反應爐，日本的強項核融合相關技術的醫療、製造領域，應加以發揮。

同時，將支援日本開發的鈣鈦礦型太陽電池的普及、冷媒適用技術、光電融合技術等所建立的節能型數據中心的開展。

此外，因應地緣風險，將積極投資「國產資源開發」、「國際資源共同開發」。

高市也提出守護現在及未來生命的令和（年號）國土強韌化對策，希望藉由中央政府與地方自治體共同模擬，檢視各地的風險，徹底研擬事前防災的對策。

此外，將善加運用衛星資訊的AI解析技術等，有效地提出基礎設施老舊化的對策。她也認為有必要建立首都危機管理功能的備份體制。

高市還主張加速開發因應高度網路攻擊、網路宣傳等假資訊的技術及培養人才，建立相關產業群。

現年64歲的高市早苗是眾議員奈良2區選出的眾議員，當選10次。這次是她繼2021年、2024年之後，第3度參選自民黨總裁選舉。

高市早苗畢業於神戶大學後，曾在松下政經塾（松下創辦人松下幸之助創設，培育許多政、商、學界人才）學習，擔任過電視台的主播。

高市在1993年眾議院選舉以無黨派身份出馬參選，首度當選，曾加入以前的新進黨等政黨後，1996年加入自民黨。2003年眾議院選舉失利，但2年後的選舉，身為「刺客」被提名參選，擊敗反對郵政民營化的對手候選人。

高市保守色彩鮮明，在第一次安倍內閣時首度被延攬入閣，擔任沖繩暨北方大臣；第2次安倍內閣時，被拔擢為自民黨第一位女性政務調查會長。之後擔任總務大臣長達1438天，創下歷任任期最長紀錄。

高市在去年有9人參選的自民黨總裁選舉當中，第一輪投票獲得最多黨員票，整體居冠，但進入第二輪（由第一輪前兩名決選）時，遭到石破茂逆轉。