美台高層低調會晤？傳俞大㵢接觸川普政府權力中樞 知情人士洩口風
路透19日獨家報導，我駐美代表俞大㵢9月在華府低調會晤美國總統川普的「總統情報顧問委員會」（PIAB）成員。相關官員表示，該委員會已成為川普政府的關鍵權力中樞。
兩位知情人士表示，俞大㵢與該委員會成員的會面，是川普自1月20日回任以來，美台高層接觸的一環。
該報導說，該委員會成員向來在美國政府政策制定過程中，扮演低調角色，其中部分成員並不在美國政府服務。一位白宮官員則淡化此一會面，只說這是非官方、亦非正式會晤。
路透無法確定這場會面的具體內容，也不清楚與會的PIAB成員。
1位消息人士說，該委員會主席努尼斯和川普第一任時擔任白宮國安顧問的歐布萊恩有出席。川普去年12月欽點掌管他自創社群媒體真實社群的努尼斯出任PIAB主席，他也是川普媒體科技集團DJT.O的執行長。我駐美代表處則婉拒對此置評。
