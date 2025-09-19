聽新聞
川普提前與習近平通話 預期將敲定協議「允許TikTok在美營運」
美國有線電視新聞網（CNN）引述一名白宮官員說法，指美國總統川普與中國大陸領導人習近平於美東時間上午8時（台灣時間19日20時）舉行通話，兩人預期將敲定協議，允許TikTok繼續在美國營運，並討論在未來幾周面對面舉行會談的可能性。
川習上一次通話為今年6月初，當時兩人討論美中貿易關係，為川普1月重返白宮以來的首次通話。當時川普說，這場長達一小時的會談對兩國來說，都獲得「非常積極的成果」。
