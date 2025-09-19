快訊

逃兵風波後沒有一句道歉 威廉首度公開露面「急著先閃媒體」

談了什麼？傳駐美代表俞大㵢會晤川普情報顧問 知情人士這樣說

徐超斌鼻咽癌逝…「無聲的癌症」常被誤認感冒 早期常見6大徵兆曝

在阿富汗遭拘近8月 神學士釋放英國高齡夫婦

中央社／ 喀布爾19日綜合外電報導

阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）當局表示，遭到羈押近8個月的英國高齡夫婦今天獲釋。先前由於外界關切兩人健康狀況，要求放人的壓力不斷升高。

法新社報導，神學士並未說明80歲的雷諾茲（PeterReynolds）與76歲妻子芭芭拉（Barbara）在2月返家途中為何遭到逮捕。

芭芭拉在喀布爾機場停機坪上與丈夫並肩受訪時表示：「我們受到很好的對待，非常期待見到我們的孩子。」

她還說：「如果有機會，我們非常希望能重返阿富汗。我們也是阿富汗公民。」

這對夫妻1970年在喀布爾結婚，在移居阿富汗後，近20年來致力推動教育計畫，同時也正式取得阿富汗國籍。

他們遭逮捕後，家屬不斷呼籲考量兩人健康狀況不佳，應儘速釋放。

阿富汗外交部發言人巴爾奇（Abdul Qahar Balkhi）在社群媒體上發表聲明表示：「兩名違反阿富汗法律的英國公民雷諾茲及芭芭拉，經司法程序後今天獲釋。」

阿富汗 神學士 喀布爾機場

延伸閱讀

川普訪英 送2000億投資大禮包 英前副首相酸：矽谷的殘羹剩飯

離中國核武設施太近？川普：擬收回美軍曾在阿富汗基地

重返阿富汗監控中國？川普暗示正與神學士協商收回巴格蘭空軍基地

美英領袖記者會 川普稱想收回阿富汗基地 「因為離中國核武設施很近」

相關新聞

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

南韓總統李在明接受《時代》雜誌專訪時坦言，美方對3500億美元投資基金提出的條件，嚴苛到「如果我當時同意，那我會被彈劾」...

川習通話前夕 《外交事務》評華府誤判中國 籲尊重北京「反台獨」立場

美國總統川普與中國國家主席通話前夕，《外交事務》（Foreign Affairs）網站19日刊出長文，以「中國不想要的事...

烏克蘭戰爭與台海緊張 推動更快更廉價武器需求

路透社今天發表評論指出，烏克蘭戰爭持續，以及對台灣安全的憂慮，正促使各國加速研發與量產成本更低、部署更快的武器系統。歐洲...

天皇慶生酒會…陸欲逐台灣代表遭拒 日本駐丹麥使館：邀誰是我們決定

台灣駐丹麥代表鄭榮俊夫婦2月出席日本駐丹麥大使館天皇生日酒會，期間中國要求日方驅逐台灣代表但遭拒絕。日媒刊出日本大使館對...

再爭大位！高市早苗參選自民黨總裁 強調「台灣有事日本有事」

隨著日本首相、執政黨自民黨總裁石破茂宣布請辭，自民黨將舉行總裁選舉。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗今天召開宣布參選的記者...

為美中協議與川習會 川普擬不批准4億對台軍援

華盛頓郵報18日獨家報導，五名消息人士說，川普總統今夏為了與中國達成貿易協定以及與中國國家主席習近平舉行峰會，拒絕批准大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。