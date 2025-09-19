在阿富汗遭拘近8月 神學士釋放英國高齡夫婦
阿富汗神學士（Taliban，或譯塔利班）當局表示，遭到羈押近8個月的英國高齡夫婦今天獲釋。先前由於外界關切兩人健康狀況，要求放人的壓力不斷升高。
法新社報導，神學士並未說明80歲的雷諾茲（PeterReynolds）與76歲妻子芭芭拉（Barbara）在2月返家途中為何遭到逮捕。
芭芭拉在喀布爾機場停機坪上與丈夫並肩受訪時表示：「我們受到很好的對待，非常期待見到我們的孩子。」
她還說：「如果有機會，我們非常希望能重返阿富汗。我們也是阿富汗公民。」
這對夫妻1970年在喀布爾結婚，在移居阿富汗後，近20年來致力推動教育計畫，同時也正式取得阿富汗國籍。
他們遭逮捕後，家屬不斷呼籲考量兩人健康狀況不佳，應儘速釋放。
阿富汗外交部發言人巴爾奇（Abdul Qahar Balkhi）在社群媒體上發表聲明表示：「兩名違反阿富汗法律的英國公民雷諾茲及芭芭拉，經司法程序後今天獲釋。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言