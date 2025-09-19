泰柬邊境衝突再起 泰國首設監視器加強安全
泰國今天在泰柬邊境安裝監視器。泰國軍方表示，這是為了加強邊境安全。此舉是泰柬邊境17日再次發生衝突後，泰方在邊境採取的最新措施。日前發生的邊境衝突是兩國7月宣布停火以來首次嚴重衝突。
曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰軍開始在通往柬埔寨的主要檢查點附近，安裝首支配備3台監視器的監控桿，以加強邊境安全。
報導指出，根據這項邊境電子圍欄計畫，泰國將再安裝29台監視器，並擴展到其他區域。這項計劃是泰柬兩國7月同意停火前所制定。
民族報（The Nation）指出，邊境電子圍欄計畫的第一階段包括安裝3台監視器，另外還有照明系統和太陽能裝置以提供電力。監視系統還配備512GB的記憶卡，可儲存長達30天的畫面。
柬埔寨與泰國7月底歷經5天激烈衝突後達成停火協議，衝突造成至少43人死亡。兩國之間逾800公里交界處主權一直存在爭議。停火生效後，雙方就協議履行情形多次互相指控違反停火協議。
邊境衝突地點多集中於交界處未劃定區域，泰柬雙方對交界處主權歸屬爭議已持續逾百年。
