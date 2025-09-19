馬克宏：戰爭釀加薩平民死傷 以色列自毀形象信譽

快訊

中央社／ 巴黎19日專電

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受以色列電視台N12訪問時直言，由於近兩年來的戰爭造成加薩大批平民死傷，以色列正「徹底毀掉自己（在區域及全球輿論中）的形象和可信度」。

這段訪問內容於昨天播出。根據法國BFM電視台（BFMTV）、法國電視一台（TF1）等媒體報導，馬克宏特別提到以色列部隊近日在加薩市展開的地面行動；以色列將這座城市視為巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）最後據點之一。

馬克宏說：「以色列在安全方面得到獨特的結果⋯但在加薩執行這種行動完全適得其反，我必須說，這是一次失敗。」

他表示：「這是一項政治計畫，目的不是瓦解哈瑪斯，而是扼殺兩國解決方案的可能性、否決巴勒斯坦人民在這個區域和平生存的權利。」

他說，為了打破「惡性循環」，必須摧毀瓦解哈瑪斯，但不能只靠軍事手段。

馬克宏今年7月底宣布，法國將在下週聯合國大會上承認巴勒斯坦國。十多個西方國家隨後跟進，包括加拿大、澳洲、比利時等。

此一決定引發法國與以色列之間的衝突，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）指責馬克宏「煽動反猶主義」、鼓勵哈瑪斯恐怖分子。

但馬克宏認為，承認巴勒斯坦國「是孤立哈瑪斯的最好方式」。

他也坦言，他本想赴以色列解釋自己的立場，但遭以色列當局拒絕，不過他仍希望繼續與尼坦雅胡合作。

政治新聞網站Politico歐洲版報導，以色列官員為了因應法國的倡議，正考慮反制措施，例如關閉法國駐耶路撒冷領事館及加速併吞約旦河西岸。

