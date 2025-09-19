再爭大位！高市早苗參選自民黨總裁 強調「台灣有事日本有事」

隨著日本首相、執政黨自民黨總裁石破茂宣布請辭，自民黨將舉行總裁選舉。前經濟安全保障擔當大臣高市早苗今天召開宣布參選的記者會，在回答媒體提問時重申「台灣有事就是日本有事」。

高市今天下午在國會大廈內召開正式宣布參選自民黨總裁選舉的記者會。她表示，「日本正面臨來自內外的大危機，若要克服這巨大危機，需有能讓人民的生活及對未來的不安轉變成有夢想和希望的政治，需有可迎戰巨大危機的強而有力的政治、能明示方向的政治」。

高市強調，「很多國家期待日本變強、是個可靠的國家，所以日本一定要再度高喊Japan is Back」。

記者會近尾聲時，高市被媒體問到對「台灣有事」的看法。

她答說，針對台灣有事，有各種分析，目前她認為有3種型態。比如說，最壞的型態就是動武的情況。第二種型態就是海上航路（sea lane）被封鎖的情況。她認為這種情況的可能性高，日本和台灣都是島國，如果海上航路被封鎖時，外界的物資就無法進入。

另外，就是網路宣傳戰的型態。她認為，目前在中國習近平政權下運作這種網路宣傳戰，試圖改變住在台灣的人們的內心，營造氛圍，不流一滴血就能和平併吞台灣。

至於「台灣有事」，日本是否派遣自衛隊到台灣一事，高市認為，以日本現行的法律很難辦到。她認為，可以和台灣討論如何撤僑等事，有必要模擬（包括兵推）各種情形。如果情況變成是戰鬥狀態，日本現行的法律很難因應。

高市表示，日本與台灣之間沒有正式邦交，僅維持實務關係。美國和台灣之間也沒有正式的邦交，但美國和台灣斷交那年，同時制定了一部「台灣關係法」，根據此法，當台灣被捲入有事的狀況時，美國可派遣軍隊到台灣，也可提供必要的國防裝備。

高市表示，「日本無『台灣關係法』那樣的法律，但為了守護彼此的安全，真的是台灣有事就是日本有事，這是無庸置疑的。台灣如果真的進入戰鬥狀態，成為有事的情況，如果想像（沖繩的）與那國島與台灣相距僅110公里，等於是東京與熱海之間有他國的戰艦布署，那麼台灣有事也是日本有事」。

高市指出，因為日台無邦交，所以有必要強化實務關係、加強情報資訊的交換，並做好各種情況的模擬。

至於是否承認台灣是一個國家，高市說：「台灣目前處於保持獨立統治的狀態，擁有主權、有政府，但日本的立場並非那麼認為。日本現在的立場是將台灣視為重要的夥伴，保持友情，台灣是與日本擁有實務關係的地區。」高市最後特別說，希望大家能了解這個情況。