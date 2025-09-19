天皇慶生酒會…陸欲逐台灣代表遭拒 日本駐丹麥使館：邀誰是我們決定

台灣駐丹麥代表鄭榮俊夫婦2月出席日本駐丹麥大使館天皇生日酒會，期間中國要求日方驅逐台灣代表但遭拒絕。日媒刊出日本大使館對此事的回應，「我們大使館有權決定邀請誰」。

日本「每日新聞」昨天報導這起事件，日本駐丹麥大使館解釋說，中國駐丹麥大使王雪峰當時在天皇慶生酒會向日本駐丹麥大使宇山秀樹提出抗議，但宇山秀樹並未接受抗議。

日本駐丹麥大使館表示，他們邀請的駐丹麥台北代表處是以經濟文化機構名義出席，且先前也曾邀請過。

日本駐丹麥大使館告訴每日新聞：「作為一個主權國家，我們大使館有權決定邀請誰。」

台灣外交部15日指出，台灣駐丹麥代表鄭榮俊夫婦2月受邀出席日本駐丹麥大使館舉辦的慶祝天皇生日酒會，期間中國駐丹麥大使試圖要求日方驅逐鄭榮俊夫婦，但遭日方拒絕後氣憤離席，離場前甚至以手指指向鄭榮俊表達不滿。

外交部強調，此一惡劣無禮行徑已讓當天出席活動的各國使節親眼目睹，在丹麥外交圈廣為流傳。

外交部強烈譴責，中方外交人員試圖惡意阻擾台灣與他國正常互動的粗暴卑劣行徑，此種「戰狼外交」的蠻橫作風，不但毫不尊重主辦方、無視出席國際活動應有的基本禮儀，且完全悖離國際民主社會的文明素養。

