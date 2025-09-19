德法FCAS戰機計畫現裂痕 柏林擬改找瑞典英國合作

法、德、西班牙2017年共同啟動下一代戰機計畫，盼推出能取代目前飆風、颱風戰機的新機。然而現傳出德、法有歧見，德國不排除改找瑞典甚至英國取代法國。

斥資1000億歐元的「未來空中作戰系統」（FCAS），目標是2040年前推出新一代戰機取代法製「飆風」（Rafale）與歐洲「颱風」（EurofighterTyphoon）戰機。

政治新聞網Politico.eu披露，圍繞FCAS計畫的摩擦雖非新鮮事，但德方不滿程度日增，顯示這項新一代戰機計畫的命運正走在十字路口，且時值歐洲正試圖強化自我防禦以應對俄國威脅。

據兩名知悉會談的人士透露，德國國防部上週與空中巴士公司（Airbus）會談時，提出FCAS議題。空巴負責FCAS戰機計畫由德國負責研製的項目。德方會談時毫不保留表達不滿之情，認為法國業界試圖在FCAS計畫裡扮演過大角色，法方態度促使德方考慮替代方案，包括不再與法國合作、另找夥伴推動FCAS。

據稱空巴被告知，德國政府正探討與瑞典或英國建立更緊密合作的可能性，甚至不排除剔除法國後只與西班牙合作。

一名與會官員表示，本週稍早德國空軍官員也已向聯邦議院（Bundestag）的國會議員做相關簡報。

德、法今年7月時同意今秋化解雙方在FCAS計畫的分歧，年底前決定是否將FCAS推進至第二階段－屆時各公司須拿出示範樣機。

Politico.eu認為，FCAS計畫若找新夥伴另起爐灶，形同整個重來，難度極高。

首先是英國正透過英國航太系統公司（BAESystems）主導另一個下一代戰機項目「全球空中作戰計畫」（GCAP），與日本、義大利共同研發新戰機。GCAP與FCAS是競爭關係，BAE要怎麼同時參與兩個相互競爭的計畫而不產生利益衝突，外界不得而知。

倒是已退出GCAP的瑞典，可透過自家航太巨頭紳寶公司（Saab）參與FCAS。紳寶有研製「獅鷲」（Gripen）戰機經驗，在航空電子、感測器及輕量化機身領域擁有專業。瑞典國防部長容森（PalJonson）9月下旬將訪問柏林。

德、法在FCAS的僵局源於負責戰機法國項目的達梭公司（Dassault）與空巴防務暨航太公司（AirbusDefence & Space）間在領導權、技術分享及生產工作分配上的爭執。西班牙這邊的合作夥伴是資訊科技與防務企業 Indra。

FCAS不只涉及戰機，更是被構想成一個新的空中作戰體系，要結合新一代戰機、無人機以及雲端連結等，這部分是名為下一代武器系統（NGWS）的子計畫。

德、法間一大爭點是分工比例。最初的規劃是每個領域都由法、德與西班牙3方平分。然而德國的軍事媒體Hartpunkt今夏披露，達梭公司想在NGWS這塊掌握8成研發比例，此一消息引發德方憤慨。

法國官員否認達梭要求8成的NGWS研發份額，但達梭公司卻強調，它們尋求在NGWS上擁有更多決策權，以免新戰機研發的每一個步驟都必須徵詢空巴與Indra意見。達梭認為，現行分配的合作流程可能導致計畫延誤。

一名參與FCAS計畫的法國官員說：「當前這種高度民主的分工與執行方式，真是最有效的計畫嗎？這是我們已向德國人與西班牙人提出的問題，沒人能保證在當前架構與缺乏明確領導的情況下，可以如期在2040年做出新戰機。」