AIT提台灣地位未定 旅日台僑團體籲政府辦公聽會

中央社／ 東京19日專電

美國在台協會（AIT）日前指「開羅宣言」等文件都沒有決定台灣最終政治地位，日本台僑團體「全日本台灣連合會」昨晚發表聲明，要求政府在全國各地舉辦以台灣史觀為主體的「台灣地位未定論」公聽會。

針對中國刻意扭曲「開羅宣言」等二戰歷史文件，試圖對台灣的主權合法化，AIT發言人日前回覆中央社記者詢問指出，中國故意歪曲二戰時期的文件，包括「開羅宣言」、「波茨坦公告」和「舊金山和約」等文件都未決定台灣的最終政治地位。

台灣教授協會17日發表聲明指出，台灣須積極尋求以美國為首的民主陣營外交承認，使台灣以主權獨立國家參與國際社會。

日本台僑團體「全日本台灣連合會」（簡稱全台連）昨晚發表聲明寫道：「全面支持台灣教授協會的聲明」。

全台連表示，「我國無法參與聯合國的現狀，是因『阿爾巴尼亞決議（第26屆聯大2758號決議）』、『開羅宣言』、『波茨坦宣言』等戰時文件，以及『舊金山和約』遭到中國共產黨與中國國民黨故意扭曲的認知戰所致。」

全台連表示，「AIT發表了強調台灣最終的政治地位未定的聲明，總統府應認真以對，全體台灣國民現在應告別中國國民黨扭曲的史觀，共享基於台灣史觀的正確歷史認知。」

全台連強烈要求政府在全國358鄉鎮市區舉辦探討以「台灣地位未定論」及「阿爾巴尼亞決議」為主題的公聽會。同時，也殷盼台灣媒體加以報導，讓AIT強調的「台灣地位未定論」的事實廣為周知。

AIT 日本 文件 舊金山和約 台灣地位未定論

