美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

南韓總統李在明接受《時代》雜誌專訪時坦言，美方對3500億美元投資基金提出的條件，嚴苛到「如果我當時同意，那我會被彈劾」。韓民族日報18日報導，南韓與美國關稅談判的後續磋商，因為華府提出的過分要求而陷入僵局，南韓總統室也因此面臨日益加劇的兩難困境。

分析指出，隨著美國政府持續就3500億美元投資基金提出單方面要求，南韓政府內外的多數官員傾向採取強硬立場，湧現「寧可承擔25%關稅，也不接受無理要求」的論調。總統府此前態度較為謹慎，但隨著華府索要「空白支票」的態度越來越露骨，連總統室內部部分官員也轉而認為「不惜讓談判破裂也不能接受無理要求」。

總統室一名核心相關人士17日直言：「要我方承擔全部風險簡直是無理取鬧。與其如此，不如承受25%的關稅。」

據報導，韓美雙方就投資的執行方式及利潤分配方式進行磋商。華府一直施壓要求直接現金投資，而首爾則主張以金融擔保的形式取代。利潤分配方面，美方堅持採用在收回本金後，美韓雙方以九比一分配的制度。首爾同時提議簽訂貨幣互換協議，以對沖幾乎相當於韓方全部外匯存底的現金投資對外匯市場可能造成的衝擊，但美方據報一直不同意。

南韓政府內部近期浮現出更強硬的立場，許多人堅持認為首爾承擔不起效仿「日本模式」。美國執法部門4日大舉突襲現代汽車和LG在喬治亞州的電池工廠逮捕300多名南韓公民，更讓南韓政府倍感屈辱。

消息人士透露，李在明近期在幕僚會議中，也多次表達國力有限而被美國單方面施壓的無奈。強硬氛圍體現在政府內閣成員的發言中，外交部長趙顯接受質詢時罕見表態，坦承最近深切感受到「美國已非過去那個與眾多盟友保持相當良好合作的國家」，正與美方談判的產業通商資源部長官金正官受訪時也直指「川普政府毫無合理性可言」。

金正官表示：「考慮到25%關稅與3500億美元投資並沒有太大差別，我個人有時也覺得，『不如撐過川普政府任期』。」

有觀察認為，在美方粗暴施壓的情況下，南韓政府正採用「剛柔並濟的談判策略」。但也有人擔心，強硬論調若占上風，反而可能讓談判更加艱難。國家安保室長魏聖洛當日出席座談會時表示：「我們正從整體視角和同盟未來出發，尋求互利共贏的方案，相信透過當前衝突過程能找到某種突破點，期待雙方能尋得共識。」