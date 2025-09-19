快訊

才致電女友說身體不適…高雄警官未到勤 同事驚見在租處已無呼吸

獨／陰莖增大術奪命…丁斌煌改名時間軸曝 曾被控共諜「女人是人生最大弱點」

狗狗失明沒反應？獸醫檢查曝「超荒謬真相」 收容所傻眼：單純不想鳥人

金正恩視導無人攻擊機測試 下令發展人工智慧

中央社／ 首爾19日綜合外電報導

北韓官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩近日視導無人攻擊機等武器裝備測試。他同時下令北韓發展人工智慧（AI）技術，提升作戰執行能力。

法新社報導，官方性質的北韓中央通信社（KoreanCentral News Agency）所提供資料顯示，這架測試的無人機起飛後摧毀了一個目標。

官方媒體表示，這次演習驗證「金星」系列（Kumsong-series）無人戰術攻擊機優異的作戰能力，並稱金正恩對結果表示「非常滿意」。

據報導，金正恩表示，無人機正逐漸成為北韓武裝現代化的首要與重要任務。

金正恩同時還下令「努力快速發展新引進的人工智慧技術」，並「擴大與加強」無人機生產能力。

韓國統一研究院（Korea Institute for NationalUnification）分析師洪敏（Hong Min，音譯）表示，金正恩認為無人機技術對鞏固「大國地位」至關重要。

洪敏補充說，「無人機引發各種憂慮，因為它成本低、效率高：能夠自主執行任務，準確度和殺傷力更勝以往，易於大規模生產，並且戰術靈活性更佳。」

北韓去年推出首批無人攻擊機。專家警告，北韓在此領域的新技術能力可能與俄羅斯有關。分析家也表示，派往俄羅斯作戰的北韓軍隊將獲得現代戰爭經驗，包括無人機在戰場上的使用方法。

南韓慶南大學遠東研究所教授林乙哲（Lim Eul-chul，音譯）表示，人工智慧可讓北韓無人機「依靠預先訓練好的演算法，即使在全球定位系統（GlobalPositioning System）或通訊訊號受干擾的情況下，仍可正常運作」。

北韓 金正恩 俄羅斯

延伸閱讀

出席九三閱兵後 金正恩對外新政策浮現：聯手中俄牽制美日韓

兩國前景堪憂？川普曾密令海豹部隊潛入北韓搞砸 韓媒曝平壤事後大清查

建國77年慶典 金正恩強硬表態：核武絕不放棄 無人能撼動北韓

北韓破天荒播金正恩訪華紀錄 1細節「把北京拍成平壤」

相關新聞

美國要南韓投資3500億美元多嚴苛？韓媒：簡直露骨討空白支票

南韓總統李在明接受《時代》雜誌專訪時坦言，美方對3500億美元投資基金提出的條件，嚴苛到「如果我當時同意，那我會被彈劾」...

川習通話前夕 《外交事務》評華府誤判中國 籲尊重北京「反台獨」立場

美國總統川普與中國國家主席通話前夕，《外交事務》（Foreign Affairs）網站19日刊出長文，以「中國不想要的事...

為美中協議與川習會 川普擬不批准4億對台軍援

華盛頓郵報18日獨家報導，五名消息人士說，川普總統今夏為了與中國達成貿易協定以及與中國國家主席習近平舉行峰會，拒絕批准大...

李在明強調與美站一起同進退 但避免與中國對抗

美國時代雜誌18日刊出南韓總統李在明專訪，他表明「在新的全球秩序與以美國為中心的供應鏈中，我們會和美國站在一起，但也要處...

中國頻秀火力 軍事立場轉強硬…警告美國意味濃

多年來，中國對於軍事力量快速增長淡化處理，但過去幾周，北京頻頻展現火力，包括「核三位一體」(nuclear triad)...

英擬承認巴勒斯坦國 川普：不同意英首施凱爾立場

美英兩國領袖在討論加薩戰事後，美國總統川普18日表示，就英國打算承認巴勒斯坦建國一事，他不同意英國首相施凱爾的立場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。