媒體：川普及習近平今晚通話 TikTok成重點

彭博社引述一名美國官員說法報導稱，川普與習近平預計在週五（9月19日）華盛頓時間早上9點（北京時間晚上9點）通話。這是自今年6月以來中美領導人首次直接接觸，預期通話內容將集中在TikTok在美國的業務所有權，以及雙邊的關稅休戰。

週二（16日），川普宣稱美中已達成一項協議，TikTok母公司「字節跳動」的美國資產將轉給美國擁有者。他週四受訪時也表示：「我們可能會和中國延長協議，但延長的內容會是基於目前的條件，這些條件其實已經相當不錯了。」

消息人士向《華爾街日報》、路透社等媒體透露，TikTok的美國業務將被一個由甲骨文公司（Oracle）、安德森霍洛維茨（Andreessen Horowitz）和私募股權公司銀湖管理（Silver Lake Management）組成的財團收購，字節跳動的持股佔比將不超過20％，但細節仍待釐清。

此前，中國網信辦官員王京濤表示，TikTok美國用戶的數據和內容安全業務委託營運，以及演算法等知識產權的使用授權是雙方共識的重點，中國政府接下來將依法審批技術出口和授權的相關細節。

川普週四在英國接受訪問時則表示，TikTok將由「美國投資者和熱愛美國的公司擁有」，但沒有直接回答關於TikTok是否需要改用新演算法的問題。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）弗裡曼中國研究講座主任萊文（Henrietta Levin）向彭博社分析稱，如果美中的TikTok協議是由中國公司將技術授權給美國，但仍保留對核心技術的控制權及所有權，可能與美國法律的規定不符，「（法律規定）必須由美國公司掌握該項技術」。

萊文表示：「中國將會把這視為一個成功的結果，因為這和他們的期待一致，就是讓世界越來越依賴中國持續掌控的技術。」

美中元首通話將「爭上風」

外界也相當關注川普和習近平是否會在今天的通話後，同意舉行川普在今年初重返白宮以來首次美中領袖面對面會談。

美中在多項議題上仍存在分歧，除了目前正在休戰期間的關稅問題外，波音飛機、稀土磁鐵和台灣都可能包含在週五通話的議程內。

「國際危機組織」（ICG）的美中事務資深研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）指出，川普很可能會試圖展現出美方在貿易談判中佔上風，「宣稱已經爭取到中國同意讓美國擁有TikTok，並暗示習近平正在積極邀請他訪問北京。」

他也預期，習近平會警告川普，美中雙邊關係的進展將取決於美方是否放鬆關稅、制裁和出口管制。

國際危機組織東北亞資深分析師楊晧暐則認為，習近平將重申中國邀請川普訪華，因為此舉可以讓中國在領袖峰會中擁有更多的控制權，並主導美中峰會的動態。「整體來看，習近平將試圖利用川普希望與中國達成重大協議，促使川普在貿易談判的過程中作出更多讓步。」

