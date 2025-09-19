韓國15機場警告性罷工 10月全面展開影響中秋疏運

韓國各地機場今天進行單日的「警告性罷工」，包括仁川機場等15個機場受到影響，若勞資協商未能有進展，下月起將無期限全面罷工，中秋連假疏運可能受影響。

民主勞總仁川機場區域支部及全國機場工會組成的全國機場勞工聯合會今天在仁川機場、金浦機場等韓國各地15個機場，由子公司員工代表進行單日的警告性罷工。

工會上午9時30分在仁川機場第2航廈進行總罷工決議大會，共有2000多人參與。據韓媒報導，今天罷工從上午5時30分開始，預計持續至20日上午7時30分。在各地機場工作的子公司1萬5000多名員工中，約3000參與這次罷工。

工會也決議在下月中秋連假前展開無期限的全面罷工，以爭取輪班制調整、工資調漲等要求。

資方也對這次罷工準備應對方案，韓國航空公社已經啟動緊急應對體系，力求讓機場正常營運，降低旅客不便，並與政府、航空公司、地方政府合作，強調無論發生什麼狀況，都會優先確保航空安全及正常營運。