快訊

縱火？北市平房大火4人獲救 臨演男屋主昨才燒東西遭人報案

「蘋果神祕儀式」掀果粉早起排iPhone 17？直擊現場解惑

7大品牌中招！行動電源頻爆炸 危險型號、原因一次看

日本自衛隊飛機衝出跑道 新潟機場跑道暫關

中央社／ 東京19日綜合外電報導

根據日本新潟機場事務所等單位表示，航空自衛隊一架救災用的飛機，今天上午衝出新潟機場的跑道。該機場的跑道已全數關閉。自衛隊表示，這架飛機目前未起火。

日本放送協會（NHK）報導，新潟機場位在新潟市東區。

新潟機場事務所等單位指出，這架飛機隸屬於航空自衛隊航空救難團新潟救難隊，在降落時衝出跑道；航空自衛隊新潟分屯基地說明，目前沒確認到這架飛機失火。

該機場事務所表示，機內共有5人，航空自衛隊正在確認是否有人受傷，以及當時的詳情。

NHK設置在新潟機場的攝影機拍攝到，有架飛機停在跑道附近的草叢，而這架飛機周邊則停著幾輛寫有「航空自衛隊」的車輛。

機場 飛機 自衛隊

延伸閱讀

大阪關西萬博倒數計時 日本航空聯名「鋼彈彩繪雙層餐車」即將額滿

花蟹、牛舌、軟殼蟹吃到飽！「3大Buffet餐廳」推新菜 再抽日本機票

香山論壇日學者倡「新和平」 陸學者籲承認二戰錯誤

虎航飛日本航線超密集震撼日旅客 台灣網友笑：國際線當國內線在飛

相關新聞

重返阿富汗監控中國？川普暗示正與神學士協商收回巴格蘭空軍基地

美國總統川普表示，美國正尋求從阿富汗神學士政權手中重新取得巴格蘭（Bagram）空軍基地的控制權，以收回當初混亂撤離期間...

美國陸軍黑鷹直升機夜間墜毀！機上4名特種部隊官兵生死不明

美國陸軍一架載有4名特種部隊士兵的黑鷹直升機，於17日晚間在華盛頓州西部靠近一處軍事基地的鄉間墜毀。陸軍尚未公布機上人員...

影／俄羅斯堪察加半島凌晨規模7.8強震 劇烈搖晃影片曝光

俄羅斯遠東堪察加半島近海台灣時間19日凌晨發生規模7.8強震，造成建築物劇烈搖晃，當局一度發布海嘯警報，後來已解除。

007情報員上司MI6徵才公告 鎖定暗網高手

英國軍情六處（MI6）推出暗網入口「Silent Courier」，目的是讓潛在線民能匿名、安全地提供情報，尤其針對俄羅...

媒體：川普拒絕批准4億美元對台軍援

據《華盛頓郵報》週四（9月18日）的報導，美國總統川普今年夏天曾拒絕批准對台軍事援助。川普近期積極尋求跟中國達成貿易協議，有消息還指雙方可能安排領袖峰會，外界關注川普政府是否因此改變對台灣的立場。

日本自衛隊飛機衝出跑道 新潟機場跑道暫關

根據日本新潟機場事務所等單位表示，航空自衛隊一架救災用的飛機，今天上午衝出新潟機場的跑道。該機場的跑道已全數關閉。自衛隊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。