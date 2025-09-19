日本自衛隊飛機衝出跑道 新潟機場跑道暫關
根據日本新潟機場事務所等單位表示，航空自衛隊一架救災用的飛機，今天上午衝出新潟機場的跑道。該機場的跑道已全數關閉。自衛隊表示，這架飛機目前未起火。
日本放送協會（NHK）報導，新潟機場位在新潟市東區。
新潟機場事務所等單位指出，這架飛機隸屬於航空自衛隊航空救難團新潟救難隊，在降落時衝出跑道；航空自衛隊新潟分屯基地說明，目前沒確認到這架飛機失火。
該機場事務所表示，機內共有5人，航空自衛隊正在確認是否有人受傷，以及當時的詳情。
NHK設置在新潟機場的攝影機拍攝到，有架飛機停在跑道附近的草叢，而這架飛機周邊則停著幾輛寫有「航空自衛隊」的車輛。
